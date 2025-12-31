Gold Silver Price Today : वर्षाच्या शेवटी सोने, चांदीचा दरात घसरण होणार!, चांदी वाढली सोने दरात घट...

Gold Price Year End Outlook : जानेवारी २०२५ पासून होत असलेली सोने आणि चांदीच्या दरातील वाढ वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी किंचीत घसरणीने नवा उच्चांक केला आहे. ३१ डिसेंबरअखेर २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३६ हजार ३४० रुपयांवर होता. तर मुंबईत हा भाव प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३६ हजार १९० रुपयांवर पोहोचला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा स्पॉट भाव प्रति औंस ४ हजार ४०१.५९ डॉलर्सचा नवीन उच्चांक गाठला आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम होत असल्याने चांदी आणि सोन्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे..दिल्लीतील सोन्याचा भावदिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३६ हजार ३४० रुपये आहे, तर २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १ लाख २४ हजार ९९० रुपये आहे. सध्या मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १ लाख २४ हजार ८४० रुपये आहे, तर २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३६ हजार १९० रुपये आहे.पुणे आणि बेंगळुरू या दोन्ही शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३६ हजार १९० रुपये आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १ लाख २४ हजार ८४० रुपये आहे..Gold Silver Rates India : २४ तासांत चांदीची चमक २४ हजारांनी उतरली, सोन्याच्या भावामध्ये सहा हजारांची घसरण; आणखी दर पडणार....चांदीची किंमतवर्षाच्या शेवटच्या दिवशी चांदीच्या किमतीतही घसरण झाली. बाजार बंद झाला त्यावेळी चांदीची किंमत २ लाख ३९ हजार ९०० रुपयांवर येऊन थांबली. २९ डिसेंबर रोजी चांदीचा दर २ लाख ५५ हजारांवर पोहोचला होता. तर ३० रोजी अचानक मार्केटमधील बदलाने २० हजारांनी दर खाली येत २ लाख ३५ हजारांवर आला होता. तर आज किंचित वाढ झाली आहे. परदेशी बाजारपेठेत स्पॉट किंमत प्रति औंस ७५.८५ डॉलरवर पोहोचली..चांदीसाठी औद्योगिक क्षेत्रातून होत असलेली मागणी तर सुरक्षित गुंतवणुकीसाठीचा पर्याय असल्याने चांदीच्या दरात वाढ होत आहे. रिलायन्स सिक्युरिटीजचे वरिष्ठ संशोधन विश्लेषक जिगर त्रिवेदी यांच्या मते, "अलिकडच्या काळात अस्थिरता असूनही, चांदीला पायाभूत सुविधांच्या पुरवठ्यातील अडचणी आणि मजबूत औद्योगिक मागणी, विशेषतः सौर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डेटा सेंटरमध्ये लागणारी चांदी यामुळे दरात वाढ शक्य आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.