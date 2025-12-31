कोल्हापूर

Gold Silver Price Today : वर्षाच्या शेवटी सोने, चांदीचा दरात घसरण होणार!, चांदी वाढली सोने दरात घट...

Bullion Market News : वर्षाच्या शेवटी सोन्याच्या दरात घसरण होण्याची शक्यता असून चांदीच्या दरात वाढ सुरूच राहणार असल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
Silver prices rising gold declining India

Silver prices rising gold declining India

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold Price Year End Outlook : जानेवारी २०२५ पासून होत असलेली सोने आणि चांदीच्या दरातील वाढ वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी किंचीत घसरणीने नवा उच्चांक केला आहे. ३१ डिसेंबरअखेर २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३६ हजार ३४० रुपयांवर होता. तर मुंबईत हा भाव प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३६ हजार १९० रुपयांवर पोहोचला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा स्पॉट भाव प्रति औंस ४ हजार ४०१.५९ डॉलर्सचा नवीन उच्चांक गाठला आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम होत असल्याने चांदी आणि सोन्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Gold jewelry
Silver
Gold Investment
Falling gold-silver prices
silver jewelry
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates
Silver jewelry demand

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com