कोल्हापूर

Kolhapur Youth Accident : आयुष्याचा शेवट एका स्पीड ब्रेकरमुळे झाला, सत्यजित बाबतीत घडलं विपरीत

Kolhapur Accident News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यात गतिरोधकावरून दुचाकी घसरल्याने तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला.
Kolhapur Youth Accident

आयुष्याचा शेवट एका स्पीड ब्रेकरमुळे झाला, २४ सत्यजित बाबतीत घडलं विपरीत

Sandeep Shirguppe
Kolhapur Bhudargad Accident : पिंपळगाव (ता. भुदरगड)येथील सत्यजित जयवंत मिसाळ (वय २४) या महाविद्यालयीन युवकाचा शेताकडे भात कापणीसाठी जात असताना मोटारसायकल स्पीडब्रेकरवरून घसरून पडल्‍याने मृत्यू झाला.

