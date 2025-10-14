Kolhapur Youth Accident : आयुष्याचा शेवट एका स्पीड ब्रेकरमुळे झाला, सत्यजित बाबतीत घडलं विपरीत

Kolhapur Bhudargad Accident : पिंपळगाव (ता. भुदरगड)येथील सत्यजित जयवंत मिसाळ (वय २४) या महाविद्यालयीन युवकाचा शेताकडे भात कापणीसाठी जात असताना मोटारसायकल स्पीडब्रेकरवरून घसरून पडल्याने मृत्यू झाला..शनिवारी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास सत्यजित हा शेताकडे भात कापणीसाठी मोटरसायकलवरून जात होता. वाटेत अचानक मोटारसायकल रस्त्यावरील स्पीड ब्रेकरवरून घसरल्याने गाडीवरून जोरात रस्त्यावर आपटला गेला. जोराने दगडावर पडल्यामुळे डोक्याला गंभीर मार लागला होता. त्याला तत्काळ गडहिंग्लज येथील रुग्णालयात नेण्यात आले होते. डोक्यास गंभीर इजा झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला..Kolhapur Sister Harassment : बहिणीची छेड काढल्याच्या कारणावरून तरुणास एडक्याने मारहाण, कोल्हापुरातील धक्कादायक घटना.सत्यजित हा मनमिळावू स्वभावाचा असल्याने साऱ्या गावातील सार्वजनिक कामांमध्ये मिळून मिसळून असायचा. तो शाळेतील हुशार मुलगा होता. त्याने बारावीनंतर हॉटेल मॅनेजमेंटचा कोर्स केला होता. त्याच्या पश्चात आई-वडील भाऊ अजय चुलते असा परिवार आहे..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ):प्र.१: अपघात कुठे झाला?उ. हा अपघात पिंपळगाव (ता. भुदरगड) परिसरात, शेताकडे जात असताना झाला.प्र.२: अपघाताचे कारण काय होते?उ. रस्त्यावरील स्पीडब्रेकरवरून मोटारसायकल घसरल्याने सत्यजित रस्त्यावर पडला आणि डोक्याला गंभीर इजा झाली.प्र.३: मृत तरुणाचे वय आणि नाव काय आहे?उ. मृत युवकाचे नाव सत्यजित जयवंत मिसाळ (वय २४) असून तो पिंपळगाव येथील रहिवासी होता.प्र.४: त्याचा परिवारात कोण कोण आहे?उ. त्याच्या पश्चात आई-वडील, भाऊ अजय आणि चुलते असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.