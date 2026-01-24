MLA Satej Patil addressing media on ZP accepted members issue.

MLA Satej Patil addressing media on ZP accepted members issue.

sakal

कोल्हापूर

Kolhapur ZP : स्वीकृत सदस्य घ्यायचेच असतील तर निवडणुका कशासाठी? – आमदार सतेज पाटील यांचा थेट सवाल

Political Rehabilitation : जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत राज्य सरकारची भूमिका अद्याप अस्पष्ट आहे. मंत्रिमंडळात निर्णय झाल्याच्या चर्चा सुरू असतानाही अधिकृत घोषणा न झाल्याने राजकीय वर्तुळात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
Published on

कोल्हापूर : ‘जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्यांबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय झाल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. असा महत्त्वाचा निर्णय घेताना सरकारने आधीच आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे,’ अशी मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी केली. कसबा बावडा येथील त्यांच्या कार्यालयात ते बोलत होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Congress
political
election
satej patil
political parties
Political Controversy
Political Accountability
political alliances in Maharashtra
local governance elections
Local governance issues in Maharashtra