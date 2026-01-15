कोल्हापूर

Jilha Parishd : महायुती–महाविकासच्या रागरंगात नवी आघाडी; जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी चिन्हासाठी चढाओढ

Alliance Rush for Election : बंडखोर उमेदवार एकत्र येऊन स्वतंत्र आघाड्या स्थापन करत असून, प्रचार सुलभ करण्यासाठी एकच चिन्ह मिळवण्यावर भर दिला जात आहे.
Political leaders and workers at the district collector office completing formalities for election symbols.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्हा परिषद निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या आघाड्यांची चर्चा सुरू झाली आहे. या आघाड्यांना चिन्ह मिळावे, यासाठी निवडणूक आयोगाने एक प्रक्रिया बनवली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करून अपेक्षित चिन्ह मिळावे, यासाठी नेते, कार्यकर्ते प्रयत्न करत आहेत. यासाठीची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयातून राबवली जात आहे.

