Jilha Parishd : महायुती–महाविकासच्या रागरंगात नवी आघाडी; जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी चिन्हासाठी चढाओढ

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या आघाड्यांची चर्चा सुरू झाली आहे. या आघाड्यांना चिन्ह मिळावे, यासाठी निवडणूक आयोगाने एक प्रक्रिया बनवली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करून अपेक्षित चिन्ह मिळावे, यासाठी नेते, कार्यकर्ते प्रयत्न करत आहेत. यासाठीची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयातून राबवली जात आहे..राजकीय पक्षांनी उमेदवारी डावलली किंवा पक्षाच्या नेत्यांशी पटले नाही की बंडखोर निवडणूक लढवतात. अनेक वेळा तालुक्यातील चार ते पाच बंडखोर एकत्र येऊन एक आघाडी तयार करतात. या आघाडीला एक चिन्ह असेल तर त्यांना प्रचार करणे सोपे जाते..ZP Panchyat Samiti Election : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची रणधुमाळी; राजकीय हालचालींना वेग : युती, आघाड्यांवर गणिते अवलंबून.तसेच काही पारंपरिक आघाड्या आणि नोंदणीकृत पक्षांना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढवण्यासाठी चिन्हाची आवश्यकता असते. त्यांना गेल्या निवडणुकीमधील चिन्ह पुन्हा हवे असेल, तर त्यासाठी निवडणूक आयोगाने एक प्रक्रिया निश्चित केली आहे. .यामध्ये जर आघाडीला मागील निवडणुकीत एकूण मतदारसंघांच्या ५ टक्के जागांवर विजय मिळाला असेल, तर ते गेल्यावेळचे चिन्ह घेऊन यंदाची निवडणूक लढवू शकतात. म्हणजे गेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांचे ३ उमेदवार निवडून आले असतील, तर त्यांना तेच चिन्ह परत मिळते. मात्र, प्रत्येक निवडणुकीत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते..Sangli Election : शिवसेना-राष्ट्रवादी फुटीनंतर पहिलीच जिल्हा परिषद निवडणूक; राजकीय गणिते बदलणार.सध्या जिल्ह्यातील काही नेत्यांनी महाविकास आघाडी आणि महायुती यांचा रागरंग पाहून स्वतंत्र आघाडी करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी त्यांनी लगबग सुरू झाली आहे. अर्जाचे नमुने, चिन्हासाठीचे अर्ज करणे याची लगबग जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.