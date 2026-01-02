Zilla Parishad Election : अखेर ठरलं! जिल्हा परिषद निवडणूक होणार जाहीर, प्रशासकीय कामांना गती; सोमवारी घोषणा शक्य

Maharashtra Politics : महापालिका निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच नवीन वर्षात जिल्हा परिषद निवडणूक सोमवारी (ता. ५) किंवा मंगळवारी (ता. ६) जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने प्रशासकीय कामांना गती आली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरूनही तशा सूचना दिल्या जात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक आयोग कामाला लागले आहे. गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे..मात्र, जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेतल्याने ही निवडणूक पुढे ढकलली जात होती. दरम्यान, ज्या जिल्हा परिषदेचे आरक्षण पन्नास टक्केपेक्षा कमी किंवा नियमानुसार झाले आहे, त्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर केल्या जाऊ शकतात. राजकीय पातळीवर याचाच अंदाज घेऊन जिल्हा परिषदेसाठी गावागावांत थंडावलेल्या प्रचाराला पुन्हा गती देण्याच्या सूचना वरिष्ठ नेत्यांकडून दिल्या जात आहेत..'साम टिव्ही'ला दिलेल्या वृत्तानुसार मंगळवार (ता.०६) ते गुरुवार (ता.०८) या दरम्यान निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेनंतर कुठल्याही क्षणी जिल्हा परिषद निवडणूक जाहीर होतील. ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक आधी होईल..यामध्ये पहिल्या टप्प्यात पुणे, सातारा, सोलापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, लातूर या जिल्हा परिषदांची निवडणूक होणार आहे. तर, विदर्भ आणि इतर भागातील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यात होणार आहे..Zilla Parishad Election Update : तयारीला लागा! जिल्हा परिषद निवडणुकीची पुढील आठवड्यात घोषणा, राज्य निवडणूक आयोगाकडून संकेत.अजित पवारांच्या वक्तव्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुका दोन टप्प्यात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 50 टक्क्यांच्या आता आरक्षण मर्यादा असलेल्या जिल्हा परिषदेची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात महापालिका निवडणुकीचा निकाल 16 जानेवारीला लागताच लगेच जाहीर होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.