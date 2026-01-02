कोल्हापूर

Zilla Parishad Election : अखेर ठरलं! जिल्हा परिषद निवडणूक होणार जाहीर, प्रशासकीय कामांना गती; सोमवारी घोषणा शक्य

ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता असून प्रशासनाने तयारीला वेग दिला आहे. सोमवारी अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Maharashtra Politics : महापालिका निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच नवीन वर्षात जिल्हा परिषद निवडणूक सोमवारी (ता. ५) किंवा मंगळवारी (ता. ६) जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने प्रशासकीय कामांना गती आली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरूनही तशा सूचना दिल्या जात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक आयोग कामाला लागले आहे. गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे.

