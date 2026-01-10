ZP Election Date News : जिल्हा परिषद निवडणुकीची घोषणा कधी? इच्छुक उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता

Local Body Elections Maharashtra : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची घोषणा आज-उद्या होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात होती. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर न झाल्याने गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून प्रचारात उतरलेल्या इच्छुक उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी अनेक महिन्यांपूर्वीच तयारी सुरू केली होती..गावोगावी संपर्क दौरे, बैठका, तसेच संभाव्य प्रभागातील मतदारांशी थेट संवाद साधण्यावर भर देण्यात आला होता. काही इच्छुकांनी, तर आर्थिक खर्चालाही सुरुवात केली असून, प्रचार साहित्य, वाहन व्यवस्था, कार्यकर्त्यांचे नियोजन यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. मात्र, निवडणूक जाहीर न झाल्याने हा सारा खर्च आणि मेहनत वाया जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे..राज्यात सध्या ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यामधील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपून दीर्घ काळ लोटला असून, प्रशासकीय राजवटीतून कारभार सुरू आहे. मात्र, यापैकी २० जिल्हा परिषदांमध्ये आणि त्याअंतर्गत ८८ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याने त्या ठिकाणच्या निवडणुका तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत..या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला होणार असून, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकांबाबत स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आरक्षण मर्यादा कायदेशीर चौकटीत असलेल्या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी आयोगाने जवळपास पूर्ण केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, कायदेशीर अडथळे नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया राबवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..Nagpur Zilla Parishad Election : जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांची निवडणूक कधी? 57 टक्के आरक्षणामुळे निवडणूक लांबणार का?.पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील चार जिल्हेपहिल्या टप्प्यात पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये मतदार याद्या, प्रशासकीय तयारी आणि संभाव्य आचारसंहिता लागू करण्याबाबत प्राथमिक नियोजन अंतिम टप्प्यात असल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.