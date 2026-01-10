कोल्हापूर

ZP Election Date News : जिल्हा परिषद निवडणुकीची घोषणा कधी? इच्छुक उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता

Political Activity Maharashtra : जिल्हा परिषद निवडणुकीची अधिकृत घोषणा कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून इच्छुक उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे.
Zilla Parishad Election Announcement Awaited in Maharashtra

Local Body Elections Maharashtra : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची घोषणा आज-उद्या होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात होती. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाकडून अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर न झाल्याने गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून प्रचारात उतरलेल्या इच्छुक उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी अनेक महिन्यांपूर्वीच तयारी सुरू केली होती.

