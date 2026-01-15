कोल्हापूर

Kolhapur ZP : ‘नऊ दिवसांत काय करायचं?’ जिल्हा परिषद निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सवाल

Limited Campaign Period : प्रचारासाठी कमी कालावधीमुळे जिल्हा परिषद उमेदवारांना मोठ्या भौगोलिक गटांमध्ये मतदारांपर्यंत पोहोचणे कठीण जात आहे.राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमावर उमेदवारांसह नागरिकांकडूनही नाराजी व्यक्त होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक कार्यक्रमानुसार उमेदवारांना प्रचारासाठी केवळ नऊ ते दहा दिवसच मिळणार आहेत.

