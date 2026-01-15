Kolhapur ZP : ‘नऊ दिवसांत काय करायचं?’ जिल्हा परिषद निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सवाल

कोल्हापूर : राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक कार्यक्रमानुसार उमेदवारांना प्रचारासाठी केवळ नऊ ते दहा दिवसच मिळणार आहेत. .त्यामुळे पंचवीस ते तीस हजार मतदार संख्येच्या गटात इच्छुकांना फिरण्यास वेळ मिळणार नसल्याने उमेदवारांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. आजरा, चंदगड तालुक्यांतील एक-एका गावामध्ये दहा ते बारा किलोमीटरहून अधिक अंतर आहे. या गावात उमेदवारांनी फिरायचे कसे? असा सवालही उपस्थित होत आहे. .Kolhapur Election : प्रशासकराज संपणार; जयसिंगपूर पालिकेवर कुणाचा झेंडा फडकणार?.जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे मंगळवार (ता. १३) बिगुल वाजले. ५ फेब्रुवारीला मतदान आणि ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. दरम्यान, शुक्रवारपासून (ता. १६) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार आहेत. .गुरुवारी (ता. २२) अर्जाची छाननी होणार असल्याने उमदेवारांना त्याच ठिकाणी बसून राहावे लागणार आहे. मंगळवारी (ता. २७) अर्ज माघारीचा दिवस आहे. त्यानंतर प्रचाराला गती येणार आहे. या दरम्यान रहिलेल्या नऊ ते दहा दिवसांत प्रचार करणे कठीण होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या ६८ गट आणि १३६ गण फिरायचे म्हणजे उमेदवारांना नाकीनऊ येणार आहे..Kolhapur Zilla Parishad : बदललेली समीकरणे आणि महायुतीची ताकद; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची कसोटी.जिल्हा परिषदेच्या गटांचे भौगोलिक आकारमान मोठे आहे. प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचून उमेदवारांना भूमिका पटवून देण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रचारासाठी किमान एक महिना मिळेल, अशी अपेक्षा होती. .इच्छुकांना पक्षाकडून उमदेवारी मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. यासाठी त्यांची शक्ती खर्च होत आहे. काही पक्षांच्या मुलाखती झाल्या आहेत. काही पक्षांनी मुलाखती घेतल्या आहेत, तर अजून काही बाकी आहेत. त्यामुळे उमदेवार निश्चित होईपर्यंत ताकदीचा प्रचार करता येणार नाही. जोपर्यंत पक्ष उमदेवारी देणार नाही, तोपर्यंत त्यांना पक्षाच्या नावावर अधिकृत प्रचार करता येणार नाही. .निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या कारभारामुळे नागरिकांसह उमेदवारांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी नऊ दिवस प्रचाराला मिळणार आहेत. यामध्ये उमेदवार मतदारांपर्यंत पोहोचणार कसे? जिल्हा परिषदेचे गट हे भौगोलिकदृष्ट्या मोठे असल्याने उमेदवारांना नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे. -आमदार सतेज पाटील, जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.