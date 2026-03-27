Rural Development : प्रलंबित कामांसाठी ‘मिशन जिल्हा परिषद’; जलजीवन, शिक्षण, आरोग्यावर भर

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील प्रलंबित विकासकामांना गती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून 'मिशन जिल्हा परिषद' ही व्यापक मोहीम राबवली जाणार आहे. शाळा सक्षमीकरण, स्वच्छ व दर्जेदार स्वच्छतागृहांची उभारणी, तसेच जलजीवन मिशनअंतर्गत अपूर्ण योजनांची पूर्तता या मोहिमेच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. गावागावांतील प्रत्यक्ष समस्या जाणून घेण्यासाठी तालुकास्तरावर ही मोहीम राबवली जाणार आहे. .यासाठी नूतन जिल्हा परिषद अध्यक्षा शिल्पा खोत यांनी नियोजन केले आहे. चार ते साडेचार वर्षांच्या प्रशासकीय कालावधीत अनेक विकासकामे रखडली असल्याचे चित्र समोर आले. निधीअभावी थांबलेली कामे, निधी मंजूर होऊनही प्रत्यक्षात काम सुरू न झालेली प्रकल्प, तसेच प्राधान्यक्रम ठरवलेला विलंब यामुळे ग्रामस्तरावर नाराजी वाढली आहे. .Pimpri News : मोठे प्रकल्प नकोत; समस्या सोडवा; नगरसदस्यांकडून आपापल्या नेत्यांचा नामोल्लेख.या पार्श्वभूमीवर 'मिशन जिल्हा परिषद' मोहिमेतून सर्व कामांचा सखोल आढावा घेणार आहेत. या मोहिमेत प्रत्येक तालुक्यातील प्रलंबित कामांची यादी तयार केली जाणार असून, कोणती कामे तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे, कोणत्या कामांना निधीची गरज आहे, तसेच मंजूर निधी असूनही कामे का सुरू झाली नाहीत, याची तपासणी केली जाणार आहे. यामुळे कामांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यास मदत होणार आहे..दरम्यान, विषय समित्यांचे सभापती नियुक्त झाल्यानंतर या मोहिमेला अधिक गती मिळणार आहे. समित्यांमार्फत संबंधित विभागांवर देखरेख ठेवून कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. शिक्षण, पाणीपुरवठा, आरोग्य, बांधकाम अशा महत्त्वाच्या विभागांचा समन्वय साधून गावागावांतील प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..Nagpur Zilla Parishad: नागपूर जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांसाठी निधी विलंब; ८७ कोटी थकीत असल्याने कामे मंदावली.शाळा सक्षमीकरणाच्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा, डिजिटल शिक्षण, सुरक्षित व स्वच्छ परिसर यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. तसेच स्वच्छतागृहांची दर्जेदार उभारणी व नियमित देखभाल यावरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत अपूर्ण राहिलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची पूर्तता करून प्रत्येक घरापर्यंत शुद्ध पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या मोहिमेद्वारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न होणार आहे..अजूनही अनेक अधिकारी व कर्मचारी प्रशासकीय कार्यपद्धतीतच अडकून पडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांना अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियोजनानुसार काम करण्यासाठी प्रवृत्त केले जाणार आहे. कामकाजातील शिथिलता दूर करून वेळेत कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे..प्रशासकीय काळात ग्रामीण भागातील कामे रखडली आहेत. विविध योजना, शाळा, आरोग्यासह विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी ज्या-त्या तालुक्यात जाऊन सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कामांची माहिती घेतली जाणार आहे. प्रत्येक कामाची सद्य:स्थिती जाणून घेऊन विकासकामांना गती दिली जाणार आहे.- शिल्पा खोत, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद.