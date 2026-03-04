Gadhinglaj Villages : स्वीकृतसाठी छोट्या गावांचा विचार होणार का?; जिल्हा परिषद, पंचायत समिती : कमी मतदारसंख्येमुळे उमेदवारीत डावलले

गडहिंग्लज : महापालिका, नगरपालिकांप्रमाणे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतही स्वीकृत सदस्य नेमण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे स्वीकृत सदस्यांबाबत चर्चा होऊ लागली आहे. .किमान स्वीकृतसाठी तरी छोट्या गावांचा विचार होणार का?, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. कमी मतदारसंख्येचा मुद्दा पुढे करीत या गावातील कार्यकर्त्यांना उमेदवारीत डावलल्याचे वास्तव आहे..जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतही स्वीकृत सदस्य नेमावेत, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबतची घोषणाही केली आहे. अधिनियमात दुरुस्तीनंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होईल..दरम्यान, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती होणार असल्याने विविध पातळीवर चर्चा झडू लागली आहे. अजून अधिकृत निर्णय झालेला नसला तरी या पदांवर वर्णी लागावी यासाठी फिल्डिंग लावली जात आहे..निवडणुकीत विजयाची गणिते घालूनच उमेदवारी दिली. यातही मोठ्या गावात उमेदवारी देण्यावर प्रत्येक पक्षाचा कल राहिला. कमी मतदारसंख्येचा मुद्दा पुढे करीत छोट्या गावातील कार्यकर्त्यांना डावलले..त्यांची एकनिष्ठ, प्रामाणिक ही विशेषणे बाजूला पडली. विजयासाठी मतांची बेगमी होणे महत्त्वाचे मानले गेले. मोठ्या गावात उमेदवारी दिली तर ती सहज होते, असा कयास बांधला. आता स्वीकृतच्या निमित्ताने संधी चालून आली आहे..तीस वर्षांनंतर मिळेल संधी... जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत वर्ष १९९२ पूर्वी स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जात होती. मात्र, त्यानंतर स्वीकृत सदस्य नियुक्त करणे बंद झाले. आता पुन्हा स्वीकृत सदस्य नियुक्तीबाबत शासन पातळीवरून हालचाली सुरू आहेत. त्याला मूर्त स्वरूप आल्यास ३० वर्षांनंतर ग्रामीण कार्यकर्त्यांना संधी मिळू शकेल. सदस्य संख्येच्या टक्केवारीनुसार गडहिंग्लज पंचायत समितीत दोघांना संधी मिळेल..निवडणुकीत मतांचा विचार अधिक केला जातो. त्यामुळे उमेदवारीसाठी लहान गावांचा विचार कमी होतो; पण तरीही निवडणुकीत लहान गावातील कार्यकर्तेही निष्ठेने राबतात. त्यामुळे स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करताना लहान गावांचा, प्रामाणिक, एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांचा विचार व्हावा.- डॉ. ज्ञानप्रकाश रेडेकर, मनवाड, ता. गडहिंग्लज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.