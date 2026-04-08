Kolhapur News : झेडपी CEO डॉ. जास्मिन पदभार घेताच अॅक्शन मोडवर, आरोग्य प्रशासन अधिकाऱ्याला नोटीस; सर्व विभागांना भेटी

कोल्हापूर - जिल्हा परिषदेच्या नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जास्मिन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आज दुसऱ्याच दिवशी जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांना भेट देत कामकाजाचा आढावा घेतला. कार्यालयात स्वच्छता राखावी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वेळेचे पालन करावे, कामकाजातील पारदर्शकता यावर विशेष लक्ष द्यावे, अशा सूचना देत कामाच्या ठिकाणी उपस्थित नसणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्याचे आदेश दिले. नूतन कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला..डॉ. जास्मिन यांनी कार्यालय परिसर स्वच्छ आणि नीटनेटका ठेवणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वेळेत उपस्थित राहणे अनिवार्य असून, कामाच्या वेळेत अनुपस्थित राहणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला. गळ्यात ओळखपत्र (आयडी कार्ड) घालणे बंधनकारक असून, याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले..दरम्यान, तपासणी करत असतानाच आरोग्य विभागाच्या पाहणीदरम्यान प्रशासन अधिकारी अजय गवळी हे कामाच्या ठिकाणी अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. या कारवाईमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून, कामचुकारपणाला आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..डॉ. जास्मिन यांनी सर्व विभागप्रमुखांशी संवाद साधत प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला. नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना देत शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यावर भर दिला. कामकाजात दिरंगाई किंवा दुर्लक्ष करु नये, अशा सूचनाही दिल्या.दरम्यान, नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या या कार्यपद्धतीमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात शिस्त आणि कार्यक्षमता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. कर्मचारी वर्गनिही या सूचनांचे पालन करून प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश यादव यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते..रजा तपासण्याचे आदेशजिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांतील काही कर्मचारी रजेवर असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, जे रजेवर आहेत, त्यांची रजा आहे का? याची खात्री करण्याच्या सूचना डॉ. जास्मिन यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश यादव ओमप्रकाश यादव यांना दिल्या.