कोल्हापूर

Kolhapur ZP Elections : फोनाफोनी, गोड भाषा आणि दबावतंत्र; जिल्हा परिषद निवडणुकीतील नवा खेळ

Political Pressure : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल होताच आता खऱ्या अर्थाने राजकीय डावपेच रंगात आले आहेत. सुरुवातीला हलक्यात घेतलेले अनेक उमेदवार आता पक्षासाठीच डोईजड ठरत आहे.
Political leaders intensify talks as heavy candidates challenge party strategy.

Political leaders intensify talks as heavy candidates challenge party strategy.

sakal

सुनील पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने राजकीय डावपेचांना सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला पहिल्यांदाच प्रयत्न करतोय, आपण कुठे आणि जिल्हा परिषद कुठे, अशी भूमिका घेणारे अनेक उमेदवार आता पक्षासाठीच ‘जड’ ठरू लागले आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
ZP
Political Culture
panchayat samiti election
panchayat samiti
jilha parishad election news
Withdrawal
Jilha Parishad
Political Controversy
political struggle
political news kolhapur
Political Accountability
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.