Kolhapur ZP Elections : फोनाफोनी, गोड भाषा आणि दबावतंत्र; जिल्हा परिषद निवडणुकीतील नवा खेळ

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने राजकीय डावपेचांना सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला पहिल्यांदाच प्रयत्न करतोय, आपण कुठे आणि जिल्हा परिषद कुठे, अशी भूमिका घेणारे अनेक उमेदवार आता पक्षासाठीच 'जड' ठरू लागले आहेत..परिणामी, प्रत्येक गटात उमेदवारांची गर्दी झाली आहे. पक्षाच्या उमेदवारासमोर त्यांचे काय चालणार म्हणून हलक्यात घेतलेल्या उमेदवारच आता नेत्यांना डोईजड झाले आहेत. त्यांनी माघार घ्यावी, यासाठी थेट जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील लोकप्रतिनिधी मैदानात उतरले असून, फोनाफोनी सुरू झाली आहे..Kolhapur Election : सत्तेची ताकदच ठरली डोकेदुखी; महायुतीत उमेदवारीवरून रणसंग्राम.जिल्हा परिषद निवडणूक ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेची लढत राहिलेली नाही, तर ती सत्तेच्या ताकदीची प्रभावाची कसोटी ठरत आहे. पक्षाने दिलेली उमेदवारी ही अनेकांसाठी सन्मानाची बाब असली, तरी प्रत्यक्ष प्रचाराची जबाबदारी, आर्थिक ताण, विरोधकांची ताकद आणि अंतर्गत गटबाजी पाहता अनेकांना ही उमेदवारी डोईजड वाटू लागली आहे. .विशेषतः ज्या गटात बंडखोरीची शक्यता आहे, तिथे अधिकृत उमेदवार विजयी करणे हे पक्ष नेतृत्वापुढील मोठे आव्हान ठरले आहे. याच पार्श्वभूमीवर 'साहेब, हा उमेदवार जड जातोय, काहीतरी करा' अशा थेट विनंत्या नेत्यांकडे केल्या जात आहेत..Kolhapur Election : राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफूटवर; अपेक्षित यशाची 'वेळ' नाही साधली; असमन्वयाचा फटका.पक्षाची प्रतिमा, निवडणुकीतील गणिते आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणे लक्षात घेऊन वरिष्ठ नेते स्वतः फोन करून संबंधित उमदेवाराला माघारीसाठी प्रयत्न करत आहेत. विशेष म्हणजे, जे नेते किंवा पदाधिकारी निवडणूकपूर्व काळात अनेक इच्छुकांना 'जमेत' धरत नव्हते, तेच आता अत्यंत गोड भाषेत संवाद साधताना दिसत आहेत. या दुहेरी भूमिकेमुळे राजकारणातील संधीसाधूपणा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे..सत्ता, आकडे आणि विजयाची शक्यता दिसली की, राजकीय भाषा बदलते, हे या निवडणुकीत ठळकपणे जाणवत आहे. त्यामुळे काही अपक्ष किंवा इतर पक्षातील उमेदवारांनी थेट नेत्यांचे फोन घेणे टाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'आज गोड बोलणारे उद्या ओळखही ठेवणार नाहीत' अशी भावना अनेक ठिकाणी ऐकायला मिळत आहे. .प्रत्येक गटात वेगळी स्थिती आहे. काही ठिकाणी अधिकृत उमेदवाराविरोधात बंडखोर उभे राहिल्याने मतांचे विभाजन अटळ आहे, तर काही गटांत अपक्ष उमेदवारांची ताकद इतकी आहे की, पक्षीय उमेदवाराला शेवटपर्यंत झुंज द्यावी लागणार आहे. .यामुळे पक्ष नेतृत्वावर दबाव वाढला असून, माघारीच्या माध्यमातून नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही परिस्थिती एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करत आहे. जिल्हा परिषद निवडणूक ही आता केवळ विकासाच्या मुद्द्यांवर लढवली जात नसून, ती अंतर्गत संघर्ष, दबावाचे राजकारण आणि तात्कालिक फायद्यांच्या गणितांवर फिरताना दिसत आहे. .'जड' उमेदवारांचा प्रश्न हा केवळ व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून, तो पक्षांच्या संघटनात्मक कमकुवतपणाचेही द्योतक आहे. येत्या काळात माघारीनंतर नेमकी चित्रं कशी बदलतात, यावरच जिल्हा परिषदेच्या सत्तेचा ताळेबंद ठरणार आहे..नेता म्हणतो म्हणून दिलेल्या उमदेवारीवर प्रश्नपक्षाने उमेदवारी देताना स्थानिक ताकद, कार्यकर्त्यांची साथ आणि सामाजिक समीकरणांचा पुरेसा विचार केला होता का? अनेक ठिकाणी केवळ 'वरून' ठरवलेल्या उमेदवारांना खाली स्वीकार मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरच उमेदवार बदलण्याची वेळ येत आहे..