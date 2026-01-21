कोल्हापूर

Gadhinglaj ZP : ग्रामपंचायतीला सातवीची अट, पण झेडपी–पंचायत समितीला नाही; शिक्षण नियमांचा विरोधाभास चर्चेत

Education Eligibility : संपूर्ण तालुका व जिल्ह्याचा कारभार सांभाळणाऱ्या संस्थांमध्ये निरक्षर प्रतिनिधी चालतात, पण एका गावापुरत्या ग्रामपंचायतीला शिक्षण बंधनकारक असणे अनेकांना आश्चर्यचकित करणारे आहे.
Candidates filing nomination papers for ZP and Panchayat Samiti elections.

अवधूत पाटील -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. निवडणुकीसाठी अर्ज भरताना शिक्षणाची कोणतीही अट लावलेली नाही. त्यामुळे निरक्षरही सदस्यही चालतात असाच याचा अर्थ होतो.

