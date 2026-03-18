ZP Schools : जिल्हा परिषद शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न; पटसंख्या घटल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर संकट

कोल्हापूर : गावागावांत वाढत चाललेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, कुटुंब नियोजनामुळे घटणारी मुलांची संख्या आणि रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे वाढत चाललेला ग्रामीण भागातील लोकांचा ओढा, यामुळे जिल्हा परिषद शाळांसमोर पटसंख्या टिकवण्याचे मोठे आव्हान आहे. .नूतन जिल्हा परिषद सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, शासकीय शिक्षण व्यवस्था टिकवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषद शाळा एकेकाळी ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा कणा म्हणून ओळखल्या जात. .जिल्हा परिषद मराठी शाळांची घसरण.पूर्वी एका शाळेत शंभर ते दीडशे विद्यार्थी सहज असत; मात्र आता अनेक ठिकाणी ही संख्या २० ते ३० च्या दरम्यान आली आहे. काही दुर्गम भागातील शाळांमध्ये तर एका वर्गात मोजकेच विद्यार्थी असल्याचे चित्र आहे. .यामुळे शिक्षकांचे प्रमाण, शाळांचे अस्तित्व आणि शैक्षणिक सुविधा यावरही प्रश्नचिन्ह आहे. गावागावांत खासगी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे जाळे वाढत असल्याने पालकांचा कल त्या शाळांकडे वाढला आहे. . Kolhapur Muncipal School : महापालिका शाळांत डिजिटल क्रांती! झोपडपट्टीतील मुलांनाही कोडींगचे धडे,खासगी शाळांना टक्कर देणारी मनपा शाळा .इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण मिळाल्यास मुलांना भविष्यात अधिक संधी मिळतील, असा पालकांचा समज असल्याने ते जास्त खर्च करूनही खासगी शाळांकडे वळताना दिसतात. परिणामी जिल्हा परिषद शाळांकडे विद्यार्थ्यांची संख्येवर परिणाम होत आहे..दुसरीकडे कुटुंब नियोजनामुळे ग्रामीण भागात जन्मदर घटला आहे. पूर्वी एका कुटुंबात तीन ते चार मुले असत, तर आता बहुतांश कुटुंबे एक किंवा दोन मुलांवरच थांबतात. त्यामुळे नैसर्गिकरीत्या शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. .त्यातच शेती आणि ग्रामीण रोजगाराच्या मर्यादा लक्षात घेऊन अनेक कुटुंबे शहरांकडे स्थलांतर करत असल्याने गावातील शाळांवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे. यामुळे जिल्हा परिषद शाळांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांत विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. .डिजिटल शिक्षण, स्मार्ट क्लास, विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार, मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य यांसारख्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आधुनिक सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिल्यास पालकांचा विश्वास पुन्हा जिंकता येऊ शकतो. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, पालक आणि ग्रामस्थ यांचे संयुक्त प्रयत्न आवश्यक आहेत.