VIDEO : तुर्की आणि ‘युके’तील पर्यटकांनी अनुभवली कोल्हापुरी संस्कृती

कोल्हापूर - महाराष्ट्र पर्यटन विकासाचा भाग म्हणून सुरू झालेल्या डेक्कन ओडीसी या आलिशान रेल्वेतून आज साठ परदेशी पर्यटकांनी कोल्हापूरचे आदरातिथ्य अनुभवले. अस्सल कोल्हापुरी संस्कृती, कोल्हापूरचा बावीसशे वर्षांपूर्वीचा इतिहास, कोल्हापूर संस्थानची परंपरा या साऱ्या गोष्टी त्यांनी जाणून घेतल्या. तुर्की आणि ‘युके’तील पर्यटकांचा आजच्या फेरीमध्ये समावेश होता. डेक्कन ओडिसीतून साठ परदेशी पर्यटकांची सफर ‘पॅलेस ऑन व्हील’च्या धर्तीवर देशातील ऐतिहासिक व प्रेक्षणीय स्थळांची सफर घडविण्यासाठी डेक्कन ओडीसी रेल्वे चालविली जाते. आरामदायी आसन व्यवस्थेपासून पर्यटकांनी अनुभवली कोल्हापुरी संस्कृती विविध प्रकारच्या नावीन्यपूर्ण सुविधा असलेल्या या रेल्वेचा प्रवास सुरू झाला. आज सकाळी रेल्वे कोल्हापुरात आली. त्यानंतर खासगी बसमधून पर्यटकांना अंबाबाई मंदिर, जुना राजवाडा, नवीन राजवाडा, टाऊन हॉल येथील कोल्हापूर वस्तू संग्रहालय, दूध कट्टा, कोल्हापुरी चप्पल आदींची माहिती देण्यात आली. मर्दानी खेळांची प्रात्यक्षिकेही पर्यटकांना दाखवण्यात आली.

