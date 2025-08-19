पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : कोयनेत १०० टीएमसी; कृष्णा ४० फुटांवर जाणार, नदीकाठ चिंतातूर

कोयना धरणात आज दुपारी १०० टीएमसी इतका पाणीसाठा झाला. धरण पूर्ण भरायला अवघे ५ टीएमसी पाणी बाकी.
सांगली - कोयना धरणात आज दुपारी १०० टीएमसी इतका पाणीसाठा झाला. धरण पूर्ण भरायला अवघे ५ टीएमसी पाणी बाकी आहे. धरणातील पाण्याची आवक ९१ हजार क्युसेकहून अधिक आहे. परिणामी, आज दिवसभरात तीनवेळा विसर्ग वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

