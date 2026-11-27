कवठेमहांकाळ : कोयना हे पश्चिम महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे धरण आहे. मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, सोलापूर व इतर दुष्काळी भागांतील शेतकरी आणि नागरिक आजही टंचाईचा सामना करत आहेत. अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या, तसेच शेतीच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत (Koyna Dam water for Western Maharashtra) आहे. अशा स्थितीत कोयना धरणातील पाणी मुंबईकडे वळविण्याऐवजी पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी जनतेला प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावे. या पाण्याचा उपयोग शेती, पिण्याचे पाणी आणि दुष्काळग्रस्त भागातील सिंचनासाठी करावा, याबाबतचे निवेदन तालुका काँग्रेस कमिटीतर्फे तालुकाध्यक्ष अविराजे शिंदे यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन निवासी नायब तहसीलदार संजय पवार यांना दिले. .कोयना धरणातील पाण्याचे नियोजन करताना पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागांना प्राधान्य द्यावे. मुंबईकडे अतिरिक्त पाणी वळविण्याऐवजी दुष्काळी भागातील जनतेच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवावा. सांगली, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे. पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेचा पाण्यावर पहिला हक्क आहे, त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे..Chiplun Water Crisis : लोटे-परशुराम, खेर्डी, खडपोली MIDC समोर जलसंकटाचं सावट! औद्योगिक वसाहतींना दररोज 1.8 कोटी लिटर पाण्याची गरज; जलस्रोत वाचवण्याचं मोठं आव्हान.शासनाने तातडीने दखल घेऊन पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी जनतेला न्याय यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तालुकाध्यक्ष अविराजे शिंदे, कार्याध्यक्ष विश्वास देसाई, कृषी सेल अध्यक्ष संतोष भोसले, ज्येष्ठ नेत्या सुलोचना माने, अनुसूचित जाती सेलचे अध्यक्ष दिगंबर लोंढे, युवक काँग्रेसचे अतुल कांबळे, शिवाजी भोसले, ऋतिक कांबळे, केशव लोंढे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.