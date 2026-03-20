Koyna Dam Water Release : कृष्णाकाठची तहान भागणार! कोयना धरणातून पाण्याचा मोठा विसर्ग सुरू; 'या' तारखेला सांगलीत पोहोचणार पाणी

सांगली : कोयना धरणाच्या 'स्टिलिंग बेसीन'च्या दुरुस्तीचे काम अखेर पूर्ण (Koyna Dam Repair Completed) झाले आहे. त्यामुळे आता नियमित विसर्ग करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आधी विद्युतगृहाचे दोन्ही युनिट सुरू होते. त्यातून २१०० क्युसेक विसर्ग केला जात होता. आता नदी विमोचकातून १५०० क्युसेक विसर्ग करण्यात येणार आहे. .आज (ता. २०) सकाळी ९ वाजता हा विसर्ग सुरू झाला असून एकूण विसर्ग ३६०० क्युसेक होणार आहे. त्यामुळे कृष्णाकाठी निर्माण झालेली पाणीबाणी दोन दिवसांत हटणार आहे..कोयना धरणाच्या दरवाजातून सोडले जाणारे पाणी खाली येताना त्याच्या ऊर्जेतून निर्माण होणाऱ्या प्रक्रियेमुळे कोयनेच्या पायथ्याचे नुकसान झाले होते. त्याच्या दुरुस्तीचे काम दिवाळीनंतर हाती घेण्यात आले होते. त्याच्या प्रत्यक्ष कामाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर विसर्ग थांबवण्यात आला होता. त्यामुळे फक्त २१०० क्युसेक इतकाच विसर्ग सुरू ठेवावा लागला होता..टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना; धरण ते कराड टप्प्यातील धडक योजना, संगम ते राजापूर बंधाऱ्यावरील योजना प्रभावित झाल्या होत्या. पाटबंधारे विभागावर तिनही योजनांचे काही पंप बंद ठेवण्याची वेळ आली होती. पाणी जपून वापरा, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाने केले होते. त्यामुळे नदीकाठी पाणीबाणीचा प्रसंग आला होता..आता 'स्टिलिंग बेसीन'चे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे विसर्ग सुरू करण्यात येणार आहे. शुक्रवारी सकाळी ९ पासून ही प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे सांगलीपर्यंत पाणी यायला साधारण दोन दिवसांचा अवधी लागणार आहे. त्यानंतर टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनेचे सर्व पंप आता पूर्ण क्षमतेने सुरू करता येणार आहेत.