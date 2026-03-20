पश्चिम महाराष्ट्र

Koyna Dam Water Release : कृष्णाकाठची तहान भागणार! कोयना धरणातून पाण्याचा मोठा विसर्ग सुरू; 'या' तारखेला सांगलीत पोहोचणार पाणी

Koyna Dam Repair Work Completed Successfully : कोयना धरणाच्या दुरुस्तीनंतर विसर्ग ३६०० क्युसेकवर पोहोचला असून कृष्णा नदीतील पाणीपातळी वाढणार आहे. सांगली परिसरातील पाणीटंचाई पुढील दोन दिवसांत कमी होण्याची शक्यता आहे.
koyna dam discharge 3600 cusecs update

koyna dam discharge 3600 cusecs update

esakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : कोयना धरणाच्या ‘स्टिलिंग बेसीन’च्या दुरुस्तीचे काम अखेर पूर्ण (Koyna Dam Repair Completed) झाले आहे. त्यामुळे आता नियमित विसर्ग करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आधी विद्युतगृहाचे दोन्ही युनिट सुरू होते. त्यातून २१०० क्युसेक विसर्ग केला जात होता. आता नदी विमोचकातून १५०० क्युसेक विसर्ग करण्यात येणार आहे.

Satara
Sangli
water
water project
Koyna Dam
krishna river
Koyna Sanctuary
Koyna Division

Related Stories

No stories found.