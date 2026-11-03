Koyna Dam Water Release : कोयनेच्या विसर्गाने वाहू लागली 'कृष्णा'; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत

नेर्ले (जि. सांगली) : कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू झाल्याने वाळवा तालुक्यातील बहे येथे कृष्णा नदी पुन्हा खळाळून वाहू लागली आहे. नदीपात्रात पाण्याची आवक वाढल्याने प्रवाहाला वेग आला (Krishna river water flow at Bahe) असून नदीकाठच्या गावांतील नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..गेल्या काही दिवसांपासून कृष्णा नदीतील पाण्याच्या प्रवाहाकडे नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांचे लक्ष लागले होते. ‘कोयना धरणातून पाणी सोडावे,’ अशी मागणी लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते आणि शेतकरी संघटनांकडून केली जात होती. नदीपात्रात पुरेसे पाणी उपलब्ध झाल्यास शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न सुटण्यासह पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठाही सुरळीत होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा होती..अखेर कोयना धरणातून विसर्ग सुरू झाल्यानंतर बहे येथील कृष्णा नदीच्या पात्रात पाण्याची आवक वाढली आहे. नदीवरील बंधाऱ्यातून वेगाने वाहणारा पाण्याचा प्रवाह आणि भरलेले नदीपात्र परिसरातील नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या पाण्यामुळे नदीकाठच्या शेतीला सिंचनासाठी आधार मिळणार आहे. तसेच नदीकाठच्या विहिरी आणि कूपनलिकांच्या पाणीपातळीत वाढ होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे..Cyclone Murasu Alert : आंध्रच्या किनाऱ्यावर 'मुरासू' चक्रीवादळ धडकणार; तेलंगण, ओडिशातही अलर्ट, महाराष्ट्रावर काय होणार परिणाम? ताशी 110 कि.मी. वेगाने वाहणार वारे?.विशेषतः पाण्याअभावी शेतीच्या कामांचे नियोजन अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना या विसर्गामुळे दिलासा मिळाला आहे. कोयना धरणातून पाणी सोडण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, नेतेमंडळी आणि शेतकरी संघटनांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे कृष्णा नदीच्या पात्रात पुन्हा पाणी दाखल झाल्याची भावना नदीकाठच्या नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. नदीला आलेल्या पाण्यामुळे परिसरातील शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाबाबत आशा निर्माण झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.