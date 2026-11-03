पश्चिम महाराष्ट्र

Koyna Dam Water Release : कोयनेच्या विसर्गाने वाहू लागली 'कृष्णा'; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत

Koyna dam water release latest news : कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू झाल्याने वाळवा तालुक्यातील बहे येथे कृष्णा नदीचा प्रवाह वाढला आहे. यामुळे नदीकाठच्या गावांतील नागरिक आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Krishna river water flow at Bahe

Krishna river water flow at Bahe

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नेर्ले (जि. सांगली) : कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू झाल्याने वाळवा तालुक्यातील बहे येथे कृष्णा नदी पुन्हा खळाळून वाहू लागली आहे. नदीपात्रात पाण्याची आवक वाढल्याने प्रवाहाला वेग आला (Krishna river water flow at Bahe) असून नदीकाठच्या गावांतील नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

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