पश्चिम महाराष्ट्र

Koyna Dam Water Release Reduced : शेतकऱ्यांची चिंता वाढली! टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनांवर मोठा परिणाम; कोयनेतून विसर्ग घटला, तुमचे क्षेत्र तर यात नाही ना?

Koyna Dam Water Discharge Reduced Due to Repair Work : कोयना धरणाच्या स्टिलिंग बेसीन दुरुस्तीमुळे पाण्याचा विसर्ग कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांवर परिणाम झाला आहे.
koyna dam irrigation impact sangli farmers

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : कोयना धरणाच्या स्टिलिंग बेसीनच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने धरणातून विसर्ग कमी करण्यात (Koyna Dam Water Release Reduced) आला आहे. त्याचा थेट परिणाम टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांवर झाला आहे. येत्या २० मार्चपर्यंत अशीच स्थिती राहणार आहे.

