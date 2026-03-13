Koyna Dam Water Release Reduced : शेतकऱ्यांची चिंता वाढली! टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनांवर मोठा परिणाम; कोयनेतून विसर्ग घटला, तुमचे क्षेत्र तर यात नाही ना?

सांगली : कोयना धरणाच्या स्टिलिंग बेसीनच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने धरणातून विसर्ग कमी करण्यात (Koyna Dam Water Release Reduced) आला आहे. त्याचा थेट परिणाम टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांवर झाला आहे. येत्या २० मार्चपर्यंत अशीच स्थिती राहणार आहे..त्यामुळे शेतकऱ्यांसह नदीकाठच्या लोकांनी जपून पाणी वापरावे, असे आवाहन पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे यांनी केले आहे. श्री. पाटोळे म्हणाले, ‘सध्याचा कोयना धरणाचा जिवंत पाणीसाठा हा ६४.७४ टीएमसी इतका व वारणा धरणाचा जिवंत पाणीसाठा हा १७.७७ टीएमसी इतका आहे. सध्या कोयना धरणातून २१०० क्युसेक पाणी ‘केडीपीएच’ टप्पा १ व २ मधून सोडलेले आहे..तसेच, वारणा धरणातून १७७० क्युसेक इतका पाणी विसर्ग सोडण्यात आलेला आहे. सध्या वाढता उन्हाळा असल्याने पिण्याच्या पाण्याची, सिंचनासाठी पाण्याची वाढती मागणी आहे. दरवर्षी साधारणत: १५ मार्च पासून धरणाच्या नदी विमोचकामधून १ हजार ते १५०० क्युसेकने आणि केडीपीएचमधून २१०० क्युसेक असे एकूण ३६०० क्युसेकने कोयना धरणातून विसर्ग सोडण्यात येत असतो. परंतु, सद्य:स्थितीत धरण सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने कोयना धरणाच्या स्टिलिंग बेसीनच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. काम साधारणत: १८ मार्चपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे..Jyotiba Chaitra Yatra 2026 : आता सासनकाठ्यांच्या उंचीवर येणार मर्यादा? नवा 'ड्रेस कोड'ही असणार? मानाची सासनकाठी मिरवताना 'हे' नियम पाळावेच लागणार!.या कामामुळे कोयना धरणाच्या नदी विमोचकामधून १ हजार ते १५०० क्युसेक विसर्ग सोडता येऊ शकत नाही. अधिकचा १५०० क्युसेकचा विसर्ग नदी विमोचकामधून न मिळाल्यामुळे फक्त केडीपीएचमधून २१०० क्युसेकने नदीपात्रात विसर्ग सोडण्यात येतो. यानंतर प्रथम टप्प्यात कोयना नदीच्या कोयना धरणापासून कृष्णा नदी संगमापर्यंत कोयनेच्या सिंचन क्षेत्र, पिण्याच्या पाणी पुरवठा योजना, उद्योगांस लागणारा पाणीपुरवठा याकरिता पाणी वापर करण्यात येतो..संगमानंतर टेंभू बॅरेजपर्यंत भागातील सिंचन व औद्योगिक व पिण्यासाठीच्या गरजा तसेच टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी उचलावे लागणारे पाणी आदीसाठी पाणी वापर होतो. ताकारी योजनेसाठी साटपेवाडी बंधाऱ्यावरील सिंचनासाठी, या भागातील सिंचन, बिगर सिंचनासाठी लागणारे पाणी यासाठी पाणी वापर होत असतो..या नंतरच्या टप्प्यांमध्ये कृष्णा नदीवरील बंधारे बहे, वसगडे, डिग्रज तसेच म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी म्हैसाळ कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा, राजापूर येथील कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा या भागासाठी सिंचन व बिगरसिंचनासाठी लागणारे पाणी सोडले जाते. कोयना धरणातून सोडलेल्या २१०० क्युसेक विसर्ग व वारणेतून येणाऱ्या १७७० क्युसेकपैकी दानाेळी बंधाऱ्यातून प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या ८०० क्युसेक इतक्याच विसर्गावर पिणे, नदीवरील सिंचन, औद्योगिक व उपसा सिंचन योजनांसाठी लागणारे पाणी या गरजा भागवाव्या लागतात..Kolhapur LPG Shortage : घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी मोजावे लागतायत 3000 रुपये; कोल्हापुरात गॅसचा काळाबाजार जोरात, पाहा काय आहे धक्कादायक वास्तव!.दृष्टीक्षेपात सिंचनाची स्थितीटेंभू, ताकारी व म्हैसाळ या तिनही योजनांचे पंप मर्यादित संख्येत सुरूपंपगृह टप्पा एकमध्ये टेंभू योजनेचे १६ पंप, ताकारी योजनेचे ८ ते १० पंप व म्हैसाळ योजनेचे १३ ते १४ पंप सुरूटेंभू योजनेचे ५३ टक्के, ताकारी योजनेचे ६३ टक्के व म्हैसाळ योजनेचे ५० टक्के पंप सुरू१८ मार्चपर्यंत कोयना धरणाच्या स्टिलिंग बेसिन दुरुस्तीचे काम चालणार१९ मार्चनंतर कोयनेच्या नदी विमोचकामधून आवश्यकतेप्रमाणे १ हजार ते १५०० क्युसेक विसर्ग होणारत्यानंतर एक ते दोन दिवसांमध्ये टेंभू, ताकारी व म्हैसाळ या योजना पूर्ण क्षमतेने चालणार.पुढील आठ दिवसांत नदीकाठच्या शेतकऱ्यांनी, सिंचन योजनांवरील शेतकऱ्यांनी काटकसरीने पाणी वापरावे. कोयना धरणातून २० मार्चनंतर जादा क्षमतेने पाणीपुरवठा केला जाईल. तोपर्यंत सहकार्य करावे.- चंद्रशेखर पाटोळे, अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.