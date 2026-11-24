सांगली : कोयना धरणातून विद्युतनिर्मितीनंतर समुद्राला जाणारे पाणी मुंबईकडे वळवण्याच्या प्रस्तावाला जिल्ह्यातील जल अभ्यासक आणि राजकीय नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. हे पाणी उपसून पुन्हा पश्चिम महाराष्ट्राला द्यावे किंवा विद्युतनिर्मिती बंद करावी. या पाण्याचा वापर दुष्काळ हटवण्यासाठी करावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. त्यांची मते ‘सकाळ’ने जाणून घेतली.’.Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात. कोकणचा विचार करा ः डॉ. पाटणकर ‘‘सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या कालवा सल्लागार समिती बैठकीत कोयनेतून वीजनिर्मितीनंतर वाया जाणारे पाणी दुष्काळमुक्तीसाठी वापरावे, अशी चर्चा झाली होती. विद्युतनिर्मिती कमी करून पाणी इकडे द्यावे, असा तो प्रस्ताव होता. तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवायचे ठरले होते. ते सोडून मुंबईला पाणी नेण्याचा प्रस्ताव चर्चेला आणला गेला, तो योग्य नाही, ’’ असे मत श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी मांडले. ते म्हणाले, ‘‘समुद्राकडे जाणारे पाणी शक्यतो कोकणातील शेतीसाठी वापरले गेले पाहिजे. जलसंपदा मंत्रिपदी अजित पवार असताना कोकणात धरणे बांधण्यावर चर्चा झाली. .कोकणातील लोकांनी चाकरमानी म्हणून किती काळ जगायचे? तिथे बंद पाइपने पाणी देऊन शेतीविकासाला चालना द्यायला हवी. मुंबईला पाणी नेण्यामागे उद्योजकांच्या हिताचा विचार दिसतोय. दक्षिण महाराष्ट्रात दुष्काळ असेल तर प्राधान्याने इकडे पाणी द्यावे आणि इतरवेळी कोकणाच्या शेतीसाठी ते पाणी वापरा.’’ खानदेशी नेत्याचा संबंध काय? ः विशाल ‘‘कोयना धरणातून विद्युतनिर्मितीसाठी ६७ टीएमसी पाणी वापरले जाते. आता विद्युतनिर्मितीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध होत आहेत. एक दिवस जलविद्युत निर्मिती थांबवली तरी चालू शकेल, अशी परिस्थिती येईल. तेव्हा, धरणातील सर्व पाणी पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचनासाठी वापरावे, ’’ अशी स्पष्ट भूमिका खासदार विशाल पाटील यांनी मांडली. .ते म्हणाले, ‘‘टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजना अद्याप पूर्ण क्षमतेने चालवल्या जात नाहीत. जतमध्ये ३० टक्के, कवठेमहांकाळमध्ये ४० टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. सिंचन योजनांतून शंभर टक्के शेती बागायती करायचे नियोजन हवे. अतिरिक्त पाणी कोयनेतूनच मिळणार आहे. हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करून मुंबईला पाणी नेण्याचा विचार अनाकलनीय आहे. खानदेशातील गिरीश महाजनांनी पश्चिम महाराष्ट्राच्या पाण्याचे वाटप करू नये. मुंबईला पाणी कमी पडत असेल तर तिथल्या उद्योगातील पाण्याचा वापर कमी करावा. नवे उद्योग ग्रामीण महाराष्ट्राकडे वळवावेत. सौरऊर्जा हा भविष्यातील शाश्वत पर्याय आहे. त्यावर काम करून शेतकऱ्यांना पाणी आणि दिवसा वीज याबाबत सरकारने धोरण राबवावे. चुकीच्या योजना मांडून गोंधळ वाढवू नये.’’ दुष्काळी भागालाच पाणी हवे ः संजय पाटील ‘‘कोयना धरणाचे पाणी अन्य कोणत्याही भागाला नेण्याचा विचार चुकीचा आहे. .सांगली, सातारा जिल्ह्यातील नदीकाठासह सोलापूर जिल्ह्याचा सहभाग असलेल्या सिंचन योजनांतून दुष्काळी भागाच्या विकासासाठी पाणी दिले गेले पाहिजे, ’’ अशी आग्रही भूमिका माजी खासदार संजय पाटील यांनी मांडली. ते म्हणाले, ‘‘कोयनेचे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी दुष्काळी भागालाच प्राधान्याने मिळाले पाहिजे. दुष्काळाच्या छायेतील तालुक्यांत सिंचन योजनाच तारणार आहेत. आमच्या हक्काचे पाणी मुंबईला देण्याचा विचार तरी का मांडता? इथल्या शेतकऱ्यांना शेती विकून मुबईला जावं काय? पश्चिम महाराष्ट्रात आलटून-पालटून दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. काही वर्षांच्या खंडाने धरणात शंभर टक्के पाणीसाठा होत नाही. धरणाच्या पाण्यावर शेतीत कोट्यवधींची गुंतवणूक शेतकऱ्यांनी केली आहे. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.त्या पाण्यावर इतरांना हक्क सांगितला तर शेतकरी अडचणीत येतील. ते आम्ही होऊ देणार नाही.’’ आधी सिंचन योजनांना निधी द्यावा ः जगताप ‘‘समुद्राला जाणारे पाणी दुष्काळी भागाला प्राधान्याने द्यावे, असे या सरकारला का वाटत नाही? कोट्यवधीचा खर्च करून मुंबईला पाणी नेण्यापेक्षा त्याच पैशांत सगळे तालुके दुष्काळमुक्त होतील, ’’ असे मत माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘सिंचन योजना अपूर्ण आहेत. टेंभू, म्हैसाळ विस्तारित प्रकल्पांचे काम अपुरे आहे. योजनांवरील पंपांच्या क्षमता संपल्या आहेत. नवे पंप घ्यायला निधी नाही. कालव्यांची कामे अपूर्ण आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग, मुंबईला पाणी असलेले प्रकल्प हाती घेण्यापेक्षा दुष्काळमुक्तीसाठी योजना हाती घ्या. ते म्हणाले, ‘‘पुढचा दुष्काळ दिसणार नाही, ’ अशा घोषणा करून प्रश्न मिटणार नाही. शेतकऱ्यांना पाणी, वीज हवी. वीजनिर्मितीसाठी इतक्या खासगी कंपन्यांना पैसे दिले, मात्र शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देत नाही. त्यावर विचार करायचा सोडून नवीन योजना मांडण्याचे प्रयोजन काय?’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.