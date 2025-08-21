Sangli Rain Update: मिरजेत ‘कृष्णे’ची पातळी पन्नास फूट; नदीघाटावरील १५० जनावरांचे स्थलांतर

मिरज: कोयना, वारणा धरण क्षेत्रात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे मिरजेत कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. सकाळी ४५ फुटांवर असलेल्या कृष्णा नदी रात्री पन्नासपर्यंत पोहोचली. स्मशानभूमीसह नाल्यात पाणी शिरले. .Satara Rain Update: 'ढेबेवाडी खोऱ्यात मुसळधार पाऊस; नऊ घरांची हानी', वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांत भीतीचे वातावरण.दरम्यान, सकाळी कृष्णा नदीने ४५ फुटांची इशारा पातळी पार केल्यानंतर कृष्णा घाटवरील मळ्यातील १५० जनावरांचे तातडीने स्थलांतर करण्यात आले. पाणी पातळीचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्त सत्यम गांधी, उपायुक्त स्मृती पाटील, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदिनी घाणेकर, गटविकास अधिकारी डॉ. अनिल बागल, सहायक गटविकास अधिकारी ज्ञानदेव मडके, पाटबंधारे अभियंता झरे यांनी कृष्णाघाट परिसराची पाहणी केली..दरम्यान, मिरज कृष्णा घाटावरील कुरणे, गोरे आणि जाधव मळ्यातील जनावरांचे कृष्णा घाटावर स्थलांतर करण्यात आले. घाटावरील स्मशानभूमीत नदीचे पाणी गेले दोन दिवस ठाण मांडून राहिल्यामुळे मिरज-पंढरपूर रस्त्यावरील स्मशानभूमीचा पर्यायी वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले. दरम्यान, आयुक्तांनी घाटावरील नागरिकांना जनावरांसह स्थलांतर होण्याचे आवाहन केले. सकाळी ४५ फुटांवर असलेली पातळी रात्री ५० फुटांवर येऊन पोहोचली. दोन वर्षांचा पुराचा फटका पाहता कृष्णा घाटावरील नागरिकांनी वेळीच स्थलांतरित होण्याची तयारी सुरू केली..Ahilyanagar Rain Update: 'भीमापट्टा पूरसदृश, आर्वीचा संपर्क तुटला'; नदीतून विसर्ग वाढण्याची शक्यता.प्रशासन सज्ज : सत्यम गांधीदरम्यान, कृष्णा घाटावरील पाणीपातळीची पाहणी करताना आयुक्त सत्यम गांधी यांनी नागरिकांना जनावरांसह स्थलांतरित होण्यासाठी सज्जतेच्या सूचना केल्या आहेत. महापालिकेकडून निवाऱ्याची आणि जनावरांना चारापाण्याची सोय केल्याची माहिती दिली. नागरिकांनी घाबरून न जाता वेळीच सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित होण्याच्या सूचना केल्यात. महापालिकेकडून निवाऱ्याची सोय करण्यात आल्याचे आयुक्त सत्यम गांधी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.