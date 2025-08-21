पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Rain Update: ‘कृष्णे नदीच्या पुरामुळे नदीकाठी ग्रामस्थांची धावपळ'; ५२ कुटुंबांचे स्थलांतर, नऊ रस्त्यांवरील वाहतूक बंद

Flood Fury in Krishna River: सकाळपासूनच नदीकाठच्या ग्रामस्थांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात येत आहे. सायंकाळपर्यंत नदीकाठच्या ५२ कुटुंबांचे स्थलांतर करण्यात आले. सकाळी ११ वाजता ताकारी पूल पाण्याखाली गेला आहे. सायंकाळपर्यंत तालुक्यातील नऊ रस्त्यांवरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.
