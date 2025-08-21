Sangli Rain Update: ‘कृष्णे नदीच्या पुरामुळे नदीकाठी ग्रामस्थांची धावपळ'; ५२ कुटुंबांचे स्थलांतर, नऊ रस्त्यांवरील वाहतूक बंद

बहे : ‘कृष्णे’ला आलेल्या पुरामुळे नदीकाठच्या ग्रामस्थांची धावपळ उडाली आहे. आज पहाटेपासूनच पाणी'पातळीत झपाट्याने वाढ होऊ लागल्याने नदीकाठच्या गावांत धास्ती निर्माण झाली आहे. सकाळपासूनच नदीकाठच्या ग्रामस्थांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात येत आहे. सायंकाळपर्यंत नदीकाठच्या ५२ कुटुंबांचे स्थलांतर करण्यात आले. सकाळी ११ वाजता ताकारी पूल पाण्याखाली गेला आहे. सायंकाळपर्यंत तालुक्यातील नऊ रस्त्यांवरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे..Minister Shambhuraj Desai: पालकमंत्री देसाईंनी केले कोयनेचे जलपूजन; मुबलक वीजनिर्मितीची अपेक्षा; जिल्हाधिकाऱ्यांसह सीईओ, पोलिस अधीक्षकांची उपस्थिती.विस्तीर्ण अशा बहे पुलाजवळील पात्रातील पाण्याची पातळी सायंकाळी २०.३ फूट होती. या ठिकाणी धोका पातळी २१.७ फूट आहे. पहाटेपासूनच पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ होऊ लागल्याने, तसेच गावात पाणी शिरू लागल्याने आधी आलेल्या महापुराचा आणि पहाटेपासून झपाट्याने वाढणाऱ्या पाण्यामुळे अगदी नदीकाठच्या कुटुंबांनी प्रापंचिक साहित्याची आवराआवर सुरू केली. सायंकाळपर्यंत जुनेखेड येथील १७, बनेवाडी ३, बहे २२, हुबालवाडी ८ आणि गौंडवाडी येथील २ अशा ५२ कुटुंबांतील २२० सदस्यांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले आहे..तीन कुटुंबांनी शासनाच्या निवारा केंद्रात, तर अन्य कुटुंबे अन्य गावातील नातेवाइकांकडे राहण्यास गेली आहेत. प्रशासनानेही स्थलांतरित कुटुंबांच्या राहण्याची व जेवणाची तयारी ठेवली आहे. पाणीपातळीत आणखी किती वाढ होते, हे पाहून काही कुटुंबे स्थलांतराच्या तयारीत आहेत. संभाव्य धोका टाळण्यासाठी ताकारी पुलावरील वाहतूक सकाळी आठ वाजताच बंद करण्यात आली होती. हा पूल सकाळी अकरा वाजता पाण्याखाली गेला. जुनेखेड-नवखेड रस्ता, जुनेखेड-पुणदी रस्ता, मसुचीवाडी-जुनेखेड रस्ता, बहे-इस्लामपूर बायपास रोड, ताकारी-इस्लामपूर रस्ता, देसाई मळी रस्ता आदी रस्त्यावरील वाहतूक पाणी आल्याने बंद करण्यात आली आहे. बहे- तुकाई टेकडी रस्त्यावरील सुतार ओढ्यावरील पुलावर पाणी आले आहे.. रात्री पाणी पातळीत नेमकी किती वाढ होते, अशी धाकधूक नदीकाठी आहे. ग्रामस्थांना रात्र जागून काढावी लागणार आहे. प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, तहसीलदार सचिन पाटील, गटविकास अधिकारी डॉ. आबासाहेब पवार, पोलिस निरीक्षक संजय हारुगडे आदींनी नदीकाठच्या गावांना भेटी देऊन पूरस्थितीची पाहणी केली. पूरबाधित कुटुंबांचे स्थलांतर करण्याच्या कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या. याशिवाय, आमदार जयंत पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत भोसले-पाटील आदींनी नदीकाठच्या गावांना भेटी देऊन पूरग्रस्तांना दिलासा दिला. .Satara News: डॉ. दाभोलकरांच्या खुनामागील सूत्रधार शोधा; कोरेगावात ‘अंनिस’तर्फे बाराव्या स्मृतिदिनी मागणी; प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन.प्रशासनातर्फे स्वतंत्र आपत्ती निवारण कक्ष सुरू केला आहे. नदीकाठच्या गावांसाठी महसूल कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र पथके तयार करण्यात आली आहेत. पूरबाधित स्थलांतरित कुटुंबांची राहण्याची शाळा-महाविद्यालये, तसेच मंगल कार्यालयात सोय करण्यात आली आहे. पुरामुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी प्रशासन पूरस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे, असे तहसीलदार सचिन पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.