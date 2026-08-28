पश्चिम महाराष्ट्र

Satish Patil Death : ओव्हरटेक करताना काळाचा घाला! सांगली बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांचे स्वीय सहायक सतीश पाटील अपघातात ठार; दुचाकीची ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला जोराची धडक

Satish Patil death news Kupwad : कुपवाड-कवलापूर मार्गावर ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला दुचाकी धडकल्याने सतीश पाटील यांचा मृत्यू झाला. जिल्हा बँक अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांचे स्वीय सहायक असलेल्या पाटील यांच्या निधनाने हळहळ व्यक्त होत आहे.
Satish Patil Dies After Two-Wheeler Hits Tractor Trolley

Satish Patil Dies After Two-Wheeler Hits Tractor Trolley

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कुपवाड : कुपवाड ते कवलापूर मार्गावरती दुचाकीची ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला धडक होऊन सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांचे स्वीय सहायक सतीश रामचंद्र पाटील (वय ५०, रा. कवलापूर, ता. मिरज) ठार (Satish Patil road accident Sangli) झाले.

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