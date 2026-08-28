Satish Patil Death : ओव्हरटेक करताना काळाचा घाला! सांगली बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांचे स्वीय सहायक सतीश पाटील अपघातात ठार; दुचाकीची ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला जोराची धडक

कुपवाड : कुपवाड ते कवलापूर मार्गावरती दुचाकीची ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला धडक होऊन सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांचे स्वीय सहायक सतीश रामचंद्र पाटील (वय ५०, रा. कवलापूर, ता. मिरज) ठार (Satish Patil road accident Sangli) झाले. .बामणोली (ता. मिरज) हद्दीतील झील इंटरनॅशनल स्कूल जवळील शिवाई पार्क परिसरात यांचा गुरुवारी (ता.२७) रात्री साडेआठच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघातानंतर कुपवाड पोलिसांनी ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचालक विशाल अनिल भोसले (वय ३०, रा. कवलापूर) यास ताब्यात घेतले आहे..Birth Death Registration Rules : जन्म-मृत्यू नोंदीला दोन वर्षे विलंब, तर न्यायालयाचे दार ठोठावे लागणार; केंद्राचे नवे कडक नियम लागू, गैरप्रकार रोखण्यासाठी पाऊल.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सतीश पाटील हे दुचाकीवरून (एमएच १०, डीएन ६८६७) कुपवाडहून कवलापूरच्या दिशेने निघाले होते. त्यांच्या पुढे एका ट्रॅक्टर (एमएच १०, एस ३३५६) व ट्रॉली (एमएच १० डब्ल्यू १९७४) कवलापूरच्या दिशेने निघाली होती. यावेळी ट्रॅक्टरला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करत असताना अचानक समोरून दुसरे दुचाकी वाहन आले व पाटील यांनी दुचाकी आत घेण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे दुचाकीची ट्रॉलीला जोरदार धडक झाली व पाटील रस्त्यावर कोसळून गंभीर जखमी झाले..अपघाताबाबत माहिती मिळताच कुपवाड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आयुष हेल्पलाईन टीमच्या माध्यमातून जखमी पाटील यांना उपचारासाठी मिरज शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र त्यांच्या डोक्यातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाला होता. यामुळे उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..Ichalkaranji Politics : इचलकरंजीचं राजकारण तापणार! प्रकाश आवाडे थेट लोकसभेच्या रिंगणात? खासदार माने गटाची वाढली धडधड, 'त्या' वक्तव्यानं वाढवलं टेन्शन.सतीश पाटील हे गेल्या काही वर्षांपासून सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांचे स्वीय सहायक म्हणून कार्यरत होते. जिल्हा बँकेतील त्यांच्या सेवेचा कालावधी अद्याप केवळ नऊ महिने झाला होता. त्यांच्या पश्चात वडील, पत्नी, एक मुलगा आणि एक मुलगी असा परिवार आहे. त्यांच्या अकाली निधनाने कवलापूरसह जिल्हा बँकेच्या वर्तुळात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.