पश्चिम महाराष्ट्र

Farid Sheikh Violent History Sangli Crime - कुपवाड दुहेरी हत्याकांड : संशयित फरिद शेखचे हिंसक कारनामे उघड; स्वतःच्याच मुलावर केला होता चाकूने वार!

Kupwad case suspect Farid Sheikh violent past : कुपवाडातील मनीषा मोहन केसरेकर खूनप्रकरणातील संशयित फरिद शेखचा रागीट व आक्रमक स्वभाव असल्याची माहिती समोर आली असून, २००८ मधील मुलावरील चाकूहल्ल्यासह इतर मारहाणीच्या नोंदींचा तपास सुरू आहे.
Kupwad murder case Farid Sheikh latest update

Kupwad murder case Farid Sheikh latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कुपवाड (जि. सांगली) : विघ्नहर्ता कॉलनीतील मनीषा मोहन केसरेकर (वय ३५) खूनप्रकरणातील संशयित फरिद अब्दुल शेख (वय ५२) याचा मूळ स्वभाव रागीट आणि आक्रमक असल्याची माहिती पोलिसांकडून समोर आली आहे. यापूर्वी २००८ मध्ये घरगुती वादातून त्याने स्वतःच्या मुलावर चाकूने वार केले होते. यानंतर समजवून देखील स्वतःच्या मेहुण्याला जबरी मारहाण केल्याची पोलिसांत नोंद आहे.

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