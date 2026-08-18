Farid Sheikh Violent History Sangli Crime - कुपवाड दुहेरी हत्याकांड : संशयित फरिद शेखचे हिंसक कारनामे उघड; स्वतःच्याच मुलावर केला होता चाकूने वार!

कुपवाड (जि. सांगली) : विघ्नहर्ता कॉलनीतील मनीषा मोहन केसरेकर (वय ३५) खूनप्रकरणातील संशयित फरिद अब्दुल शेख (वय ५२) याचा मूळ स्वभाव रागीट आणि आक्रमक असल्याची माहिती पोलिसांकडून समोर आली आहे. यापूर्वी २००८ मध्ये घरगुती वादातून त्याने स्वतःच्या मुलावर चाकूने वार केले होते. यानंतर समजवून देखील स्वतःच्या मेहुण्याला जबरी मारहाण केल्याची पोलिसांत नोंद आहे..फरिद शेख हा फरशी व टाइल्स फिटिंगच्या मिस्त्रीच्या हाताखाली मजुरीचे काम करीत होता. पत्नीलाही तो त्रास देत व मारहाण करीत, रागीट स्वभावामुळे त्याचे कुटुंबीय, नातेवाइक तसेच परिसरातील नागरिकांशीही फारसे पटत नव्हते. गेल्या काही वर्षांपासून तो कुपवाड परिसरातील विघ्नहर्ता कॉलनीत एका पत्र्याच्या शेडमध्ये तो एकटाच राहत होता..Sangli Crime : केसरेकर दाम्पत्य हत्याकांडाने कुपवाड हादरले! मनीषानंतर दोनच दिवसांत मोहन यांचाही मृत्यू; संशयित हल्लेखोर फरिद शेखला अटक, नेमके काय घडले?.याचदरम्यान केसरेकर दाम्पत्यावरील क्रूर हल्ल्यानंतर कुपवाड पोलिसांनी फरिद शेखच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला. त्यावेळी ‘त्याने आम्हालाही त्रास दिला आहे, तो क्रूर आणि रागीट स्वभावाचा आहे,’ अशी भूमिका कुटुंबीयांनी घेतली. तसेच मिरज स्थानकावरून तो रेल्वेने पळून जाण्याची शक्यता असल्याचे सांगून त्याला तातडीने पकडण्याची विनंतीसुद्धा कुटुंबीयांनी पोलिसांकडे केली. पोलिस कारवाईमध्ये कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणणार नसल्याचेही संशयित शेख याच्या कुटुंबीयांनी स्पष्ट केल्याचे सहाय्यक निरीक्षक आनंदराव घाडगे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.