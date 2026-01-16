Voters line up outside polling booths during peaceful municipal elections in Kupwad.

sakal

पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : कुपवाडमध्ये लोकशाहीचा उत्सव! तीनही प्रभागांत शांततेत मतदान, सायंकाळी वाढली मतदारांची गर्दी

Voting Update : दुपारनंतर मतदानाचा वेग वाढला; केंद्रांबाहेर मतदारांच्या रांगा दिसू लागल्या,पोलिसांचा कडक बंदोबस्त; कोणताही अनुचित प्रकार न घडता मतदान शांततेत
Published on

कुपवाड : सांगली मिरज आणि कुपवाड महापालिका पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी कुपवाड शहरातील प्रभाग एक व दोन आणि आठमध्ये गुरुवारी (ता. १५) शांततेत पार पडले. सकाळपासूनच ठिकठिकाणी मतदान केंद्रांवरती मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या.

