Sangli Crime : केसरेकर दाम्पत्य हत्याकांडाने कुपवाड हादरले! मनीषानंतर दोनच दिवसांत मोहन यांचाही मृत्यू; संशयित हल्लेखोर फरिद शेखला अटक, नेमके काय घडले?

कुपवाड : विघ्नहर्ता कॉलनी परिसरात कचरा टाकण्याच्या किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादाचे पर्यवसान दुहेरी हत्याकांडात (Kupwad Sangli double murder news) झाले. पती-पत्नीवर हातोडी व चाकूने केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यात मनीषा मोहन केसरेकर (वय ३५) यांच्यानंतर त्यांचे पती मोहन नागाप्पा केसरेकर (वय ४५) यांचाही मंगळवारी (ता. १८) मिरजेच्या शासकीय रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेमुळे कुपवाडसह जिल्हा हादरला असून परिसरामध्ये शोककळा पसरली आहे. घटनेबाबत हल्लेखोराविरुद्ध नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..केसरकर दांपत्य व संशयित फरिद शेख हे एकमेकांच्या शेजारी वास्तव्य करतात. स्वातंत्र्यदिनी शनिवार (ता.१५) सकाळी कचरा टाकण्यावरून मनीषा व संशयित फरिद अब्दुल शेख (वय ५२) यांच्यात किरकोळ वाद झाला. त्यानंतर शेख याने घरातून हातोडा आणि चाकू आणून दोघांवर हल्ला केला. मनीषा यांच्या डोक्यात व पोटात चाकूने वार केले, तर मोहन यांच्या डोक्यावरती हातोड्याने घाव घातले. दोघे गंभीर जखमी झाल्यानंतर शेख घटनास्थळावरून पसार झाला होता..Manyar Snake : रात्रपाळीवर असलेल्या महिला कर्मचाऱ्याच्या अंथरुणात आढळला विषारी मण्यार साप; प्राथमिक आरोग्य केंद्रात खळबळ, कुठून आला साप अन् नेमके काय घडले?.घटनेनंतर कुपवाड एमआयडीसी पोलिस व स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत संशयित शेख यास अटक केली. त्याच्याविरुद्ध कुपवाडच्या औद्योगिक पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करणेत आला..दरम्यान, संशयित हल्लेखोर शेख यास मंगळवारी (ता. १८) न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार होते. मात्र, त्यापूर्वीच मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू असणाऱ्या गंभीर जखमी मोहन केसरेकर यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे घडलेल्या प्रकरणाला आता दुहेरी हत्याकांडाचे स्वरूप आले आहे. याचा अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक आनंदराव घाडगे हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.