Sangli Election : कुपवाड प्रभाग दोनमध्ये राजकीय रणधुमाळी; महायुती–महाविकास थेट टक्कर शक्य

कुपवाड : गावठाण भागासह विस्तारित उपनगरांनी व्यापलेल्या महापालिका प्रभाग दोनमध्ये येत्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. गेल्या काही वर्षांत भाजपची ताकद वाढल्याने इच्छुकांचा सर्वाधिक ओढा भाजपकडे दिसून येत आहे. .प्रभागात महायुती झाली, तर महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा थेट सामना रंगण्याची शक्यता असून, युती न झाल्यास मात्र पंचरंगी लढतीचे चित्र स्पष्ट होत आहे. मागील पंचवार्षिक काळातील कामगिरीतील त्रुटी, रखडलेली विकासकामे आणि परस्परांवरील राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यामुळे प्रभागातील असंतोष वाढला आहे. .याच मुद्द्यांवर बोट ठेवत इच्छुकांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची तयारी केली आहे. उमेदवारी कोणाच्या गळ्यात पडणार? कोण कुणाविरुद्ध बंडखोरी करणार, याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..अंतर्गत राजकारण आणि विकासकामांतील आडकाठी यामुळे शहराची अवस्था बिकट आहे, असा आरोप होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही मुरब्बी दिग्गज प्रस्थापितांविरुद्ध नव्या दमाच्या मातब्बर दावेदारांनी दंड थोपटले आहेत. त्यामुळेच यंदा प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये अनोखी व चुरशीची झुंज पाहायला मिळणार, हे मात्र निश्चित आहे..प्रभाग क्रमांक दोनमधून अनुसूचित जाती महिला गटामधून राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षामधून माजी नगरसेविका सविता मोहिते, शिवसेनेतून (एकनाथ शिंदे गट) अनिता व्हनखंडे, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) मधून प्रतीक्षा धोतरे, अनिता खोत, तर भाजपकडून प्राजक्ता धोतरे यांनी जोर धरला आहे. सध्या अनिता व्हनखंडे या सविता मोहितेंसमोर मोठे आव्हान ठरत आहेत, तर भाजपकडून प्राजक्ता धोतरे यांनी चांगलाच जोर धरला आहे..ओबीसी पुरुष गटामधून भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग, गजानन मगदूम, विनायक यादव, 'जनसुराज्य' पक्षाकडून कासम मुल्ला राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटातून दादासाहेब कोळेकर, सागर माने, राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार) गटामधून तानाजी गडदे, काँग्रेस पक्षातून अय्याज नायकवडी आदींनी जोरदार तयारी केलेली आहे. .यामध्येच खरी चुरस पाहायला मिळणार आहे. सर्वसाधारण महिला गटातून भाजपकडून अर्चना पाटील, प्रीती पाटील, रुबीना मुजावर, अपर्ना कदम यांनी, तर राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटातून अनिता खोत, राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षातून मालुश्री खोत, 'जनसुराज्य'तून हीना मालगावे यांनी उमेदवारीसाठी दावेदारी केली आहे..यामध्ये अर्चना पाटील, प्रीती पाटील, मालुश्री खोत यांच्यात जोरदार चुरस पाहायला मिळणार आहे. सर्वसाधारण गटात भाजपकडून माजी नगरसेवक गजानन मगदूम, प्रकाश पाटील, सिद्राम दळवाई शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटातून अमोल पाटील यांनी उमेदवारीसाठी दावेदारी केलेली आहे. यंदा निवडणुकीत माजी उपनगराध्यक्ष कुमार पाटील यांनी उमेदवारीतून माघार घेतल्याने काँग्रेस पक्षाला कुमार पाटलांच्या ताकदीचा उमेदवार मिळणे कठीण आहे..भाजपमधून गजानन मगदूम आणि प्रकाश पाटील यांच्यात चढाओढ आहे. निवडणुकीसाठी युती झाल्यास महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यामध्ये टक्कर होईल. युती न झाल्यास भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी (अजित पवार) गट विरुद्ध राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्ष विरुद्ध शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) यांच्यामध्ये पंचरंगी लढतीची शक्यता आहे. मतदार -२१,५९३.परिसर : कुपवाड मुख्य शहर, विस्तारित भाग, गावठाण भाग, शांत कॉलनी, बजरंगनगर, शरदनगर, वाघमोडेनगर, खारे मळा, ओंकार कॉलनी, स्वामी मळा, चौगुले मळा. आलिशान कॉलनी, हनुमाननगर, गुलमोहर कॉलनी, दुर्गानगर, विद्यानगर, राजारामबापू सोसायटी, चैतन्यनगर.आरक्षण असे : १) अनुसूचित जाती महिला २) ओबीसी पुरुष ३) सर्वसाधारण महिला ४) सर्वसाधारण पुरुष.