Sangli Election : कुपवाड प्रभाग दोनमध्ये राजकीय रणधुमाळी; महायुती–महाविकास थेट टक्कर शक्य

Political Temperature Rises : युती ठरल्यास महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी सरळ लढत होण्याची शक्यता, युती फिस्कटल्यास भाजप, राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट व शिवसेना यांच्यात पंचरंगी सामना. विकासकामांवरील नाराजी आणि अंतर्गत राजकारणामुळे निवडणूक अधिक चुरशीची
सकाळ वृत्तसेवा
कुपवाड : गावठाण भागासह विस्तारित उपनगरांनी व्यापलेल्या महापालिका प्रभाग दोनमध्ये येत्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. गेल्या काही वर्षांत भाजपची ताकद वाढल्याने इच्छुकांचा सर्वाधिक ओढा भाजपकडे दिसून येत आहे.

