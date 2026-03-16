Sangli Rise Population : वाढती लोकसंख्या, वाढते गुन्हे; कुरळप पोलिस ठाण्यावर ६८ हजार नागरिकांचा भार...

इटकरे : वाळवा तालुक्यातून जाणारा आशियाई महामार्ग व कृष्णा-वारणा नदीच्या खोऱ्यातील समृद्ध असणारी २१ गावे कुरळप पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येतात. सुमारे ६८ हजार नागरिकांचा भार या ठाण्यावर आहे. अधिकारी, कर्मचारी असे ३८ जण कार्यरत आहेत. .वाढलेली लोकसंख्या, गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण व प्रकार, महामार्गावरील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची, प्रवाशांची सुरक्षितता याचा विचार केला तर येथील संख्याबळ अपुरे पडत आहे. या पोलिस ठाण्याची स्थापना १९८० झाली. .त्या वेळची लोकसंख्या आता दुप्पट झाली आहे. मात्र तुलनेत कर्मचारी संख्या कमी आहे. शिवाय दिवाणी व फौजदारी गुन्ह्याची संख्या, पद्धती यामध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. त्यादृष्टीने तपास यंत्रणा गतीने व दोषविरहित करण्याकडे लक्ष ठेवावे लागते. गुन्हेगारीचे प्रमाण व त्याची उकल करण्यात येथील यंत्रणेस अनेकदा यश आले आहे. .जिल्हा पातळीवर वेळोवेळी मानांकन मिळाले आहे. या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून कणेगाव ते कामेरी असे १० किलोमीटर अंतर आशियाई महामार्ग जाते. त्यामुळे येथे सातत्याने अपघात, वाहतूक कोंडी, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचा प्रवास, त्यांची सुरक्षितता, आंतरराज्य व आंतरराष्ट्रीय तस्करी, दरोडे, बेवारस मृतदेह अशा सातत्याने घटना घडत असतात. येथील राजकारणात वर्चस्ववादावरून संघर्ष उफाळत राहतो. सलोख्यासाठी पोलिस यंत्रणेस नेहमीच 'अलर्ट' राहावे लागले आहे..मनुष्यबळ कोठे लागते..?गणेशोत्सवासह विविध सण साजरे होतात. त्यांचे पावित्र्य, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी बंदोबस्ताची आवश्यकता भासते. शिवाय आशियाई महामार्गावर वारंवार अपघात होतात. सातत्याने वाहतूक कोंडी होते. मृत, जखमींना दवाखान्यात हलवणे, वाहतूक सुरळीत करणे यासाठी पोलिसांची आवश्यकता असते. काही वेळा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना 'एस्कॉर्ट' बंदोबस्तासाठी संख्या अपुरी पडते. तांदूळवाडी दूरक्षेत्र ठिकाणी कायमस्वरुपी कर्मचारी पाहिजे..प्रशस्त इमारत, निवासस्थान हवे..सध्याची इमारत कौलारू आहे. ठाण्याचा व्याप पाहता प्रशस्त इमारतीची गरज आहे. रहिवासी क्षेत्र पोलिस कर्मचारी निवासाची देखील दुरवस्था आहे. ती अद्ययावत करायला हवीत. काही गुंतागुंतीची चोरी प्रकरणे, खून, खुनाचा प्रयत्न अशा गंभीर गुन्ह्यांची तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारे उकल झाली आहे. वाढती लोकसंख्या, तक्रारींचे प्रमाण, महामार्ग ताण पाहता पुरेसे कर्मचारी आवश्यक आहेत. कार्यालय इमारत व कर्मचारी निवासस्थाने होणे गरजेचे आहे.- विक्रम पाटील, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक.