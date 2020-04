रेल्वे ट्रॅकने गावाकडं... मजुरांचा बेंगलुरू ते जबलपूर पायी प्रवास

श्रीरामपूर ः कोरोनामुळे काम थांबले आणि सुरू झाला उपासमारीच्या दिशेने प्रवास. गावी तर जायचंय पण रस्ता माहिती नाही. मग निघाले रेल्वेच्या मागे. बेंगलुरूहून निघालेत आणि त्यांना जायचंय जबलपूर(मध्यप्रदेश)कडे. पायी निघालेला एक ३५ वर्षीय मजूर दोन दिवसांपूर्वी कान्हेगाव परिसरातील रेल्वे मार्गाने पायी जात होते. शेकडो किलोमीटर पायी प्रवास करुन दमल्यानंतर सायंकाळी त्याने कान्हेगाव परिसरात विश्रांतीसाठी थांबला होता. हेही वाचा - कोरोना व्हायरस, राम शिंदेंची उडाली झोप ग्रामस्थांनी त्याच्याकडे चौकशी केली असता, सदर मजूरासह त्याचे सहकारी तीस मजूर बेंगलुरूहून पुण्यात पायी आले होते. पुणे पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेत क्वारंटाईन केले. दोन दिवसांनी त्यांना सोडण्यात आले. त्यानंतर प्रत्येक जण विभागून गावाकडे रवाना झाला आहे. आर्थिक मदतीनंतर अफवा माजी पोलीस पाटील अर्जुन खरात, अशोक खरात, भीमराज खरात, वसंत खरात, काका खरात यांनी त्यांची जेवणाची व्यवस्था केली. विनायक खरात, बाळासाहेब खरात यांनी अर्थिक मदत केली. सकाळी ग्रामस्थांनी त्याला ग्रामसेवक महेश तायडे यांच्या ताब्यात दिले. तायडे यांनी त्याची आरोग्य तपासणी करुन काॅरंटाईन करण्याऐवजी त्याला गावातून चालते होण्यास सांगितले. तो मजुर गावातून निघून गेल्यानंतर तायडे यांनी तो पळुन गेल्याची अफवा पसरवली. असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. पळाला, पुन्हा धरले आणि चोपले हा प्रकार पोलिसांना माहित होताच त्यांनी त्याला पढेगाव येथे पकडुन चोप दिला. तेथुन तो दुसऱ्या दिवशी रात्री पुन्हा रेल्वेमार्गाने पायी निघाल्याने ग्रामस्थांनी प्रशासकीय कारभारावर नाराजी दर्शविली. स्थानिक प्रशासनाने सदर मजुरांची वैद्यकीय तपासणी करुन काॅरटांईन करायला हवे होते. लाॅकडाऊननंतर तो गावी परतला असता. ग्रामसेवकाने त्याला पुन्हा शेकडो किलोमीटर पायी प्रवास करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकर्यांनी ग्रामसेवकांची चौकशी करुन कारवाई करावी, अशी मागणी कान्हेगाव ग्रामस्थांनी केली. ............. लाडगाव शिवारात दोन दिवसांपुर्वी आढळलेला मजूर रात्री कान्हेगाव येथे थांबला होता. ग्रामस्थांनी त्याची जेवणाची व्यवस्था केली होती. आपण ही माहिती दुसर्या दिवशी सकाळी प्रांताधिकारी अनिल पवार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकार्यांना दिली होती. वडाळामहादेव येथे त्याला तपासणीला नेण्यासाठी रिक्षाचा शोध घेताना तो नजर चुकवुन पळाला. याची माहिती पोलिसांनाही दिली आहे. -ग्रामसेवक, महेश तायडे, कान्हेगाव.

Web Title: Laborers travel on foot from Bengaluru to Jabalpur