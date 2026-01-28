Ladki Bahin : ‘लाडकी बहीण’ नेमकी कुणाची?; निवडणुकीचा केंद्रबिंदू महिलांच्या खात्यात १५००, प्रचारात हजारो दावे

सांगली : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर झालेली आणि महिलांच्या बँक खात्यात खटाखट दरमहा १५०० रुपयांच्या हिशेबाने ७५०० ते ९००० रुपयांची भाऊबीज जमा करणारी योजना म्हणजे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना... या योजनेवर राज्यातील सत्ता एकहाती आली. .आता हीच योजना नगरपालिका, महापालिकेनंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत प्रभावी ठरावी, यासाठी भाजप, अजितदादांची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना प्रयत्न करत आहे..ladki bahin yojana: 3 हजार रुपयाची वाट पाहणाऱ्या लाडक्या बहिणींना धक्का! पैसे मिळणार पण किती? निवडणूक आयोगाने ठेवली मोठी अट.गंमत म्हणजे बहुतांश ठिकाणी हे तीन पक्ष स्वतंत्र लढत आहेत. त्यांचे उमेदवार ‘योजना आमचीच, श्रेय आमचेच’, असे सांगण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. ही योजना महिलांची पहिली पसंती ठरावी, असा प्रयत्नदेखील केला जात आहे..भाजपच्या प्रचार फलकांवर, पत्रकांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख मुद्दामहून ‘देवाभाऊ’ असा करण्यात येतो आहे, जेणेकरून लाडक्या बहिणींना जो सध्या योजनेचा हप्ता जमा होतोय, तो त्यांचा लाडका भाऊ म्हणजे देवाभाऊच पाठवत आहेत, असा प्रचार जोरदारपणे करणे शक्य व्हावे, असा प्रयत्न दिसतोय. दुसरीकडे, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला आता गुलाबी रंग फिट झाला आहे. .Ladki Bahin Yojana: मुलं म्हणतील, आई-वडिलांनी पैसे घेऊन मत विकले... राज ठाकरेंनी सांगितलं लाडकी बहीण योजनेच्या 1500 रुपयांचं गणित?.त्यांचे बहुतांश प्रचार पत्रके, फलक सारेच गुलाबी रंगात रंगून गेली आहेत. अजितदादांचा कोटदेखील गुलाबी रंगाचाच आहे. अजित‘दादा’ अशा शब्दांचा मुद्दाम वापर करून, ‘लाडक्या बहिणींना ज्या तिजोरीतून पैसे पाठवले जात आहेत, त्याची चावी दादांच्या हाती आहे,’ असे ठासून सांगण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते करत आहेत. .मुख्यमत्री लाडकी बहीण योजना लागू झाली, तेव्हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे जसे केंद्रातून शेतकऱ्यांना मिळणारे दोन हजार रुपये म्हणजे ‘मोदींचे पैसे’, असा प्रचार केला जातोय, तसाच प्रचार लाडकी बहीण योजनेबाबत ‘एकनाथ शिंदेंचे पैसे’ असा करण्यात येतो आहे. ‘या योजनेचे जनक’, असे विशेषण जोडून प्रचार करण्याचे तंत्र शिवसेनेने अवलंबले आहे..या स्थितीत एकूणच प्रचारात रंगत भरण्याचे काम लाडकी बहीण योजना करते आहे. विधानसभा निवडणुकीत ज्या पद्धतीने ग्रामीण महिलांनी मतदान केले, तोच ‘ट्रेंड’ कायम राहावा, असा प्रयत्न सत्तेतील तीनही पक्ष करत आहेत. गंमत म्हणजे सारेच एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. त्यामुळे त्याचा नेमका फायदा कसा घ्यायचा, याची अडचण झाल्याचे चित्र कार्यकर्त्यांसमोर आहे..काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी मात्र या योजनेवर बोलण्यापासून वाचताना दिसत आहे. ते यावर चर्चा न करता अन्य विकासाच्या मुद्द्यांवर बोलताना दिसत आहेत. या दोन पक्षांना अनेक ठिकाणी अजितदादांची राष्ट्रवादी, तर काही ठिकाणी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना साथ देते आहे. .त्या ठिकाणी मात्र ‘लाडकी बहीण’, दोन्ही बाजूंनी काम करताना दिसते आहे. स्थानिक मुद्दे, स्थानिक उमेदवार, स्थानिक राजकारण आणि गावकी-भावकीच्या तिढ्यात ही योजना तितकीच प्रभावीपणे चर्चेत आहेत, हे मात्र खरे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.