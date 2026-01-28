पश्चिम महाराष्ट्र

Ladki Bahin : ‘लाडकी बहीण’ नेमकी कुणाची?; निवडणुकीचा केंद्रबिंदू महिलांच्या खात्यात १५००, प्रचारात हजारो दावे

Women Voters : महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा जमा होणाऱ्या १५०० रुपयांनी केवळ आर्थिक आधारच दिला नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणालाही नवी धार दिली आहे. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना ही आता केवळ सरकारी योजना न राहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील सर्वांत प्रभावी प्रचाराचा मुद्दा ठरत आहे.
Political parties highlight the Ladki Bahin scheme during local election campaigns in Maharashtra.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर झालेली आणि महिलांच्या बँक खात्यात खटाखट दरमहा १५०० रुपयांच्या हिशेबाने ७५०० ते ९००० रुपयांची भाऊबीज जमा करणारी योजना म्हणजे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना... या योजनेवर राज्यातील सत्ता एकहाती आली.

