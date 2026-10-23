Ladki Bahin Yojana Restart : योजनेतून वगळलेल्या 'लाडक्या बहिणींना' न्याय मिळणार? बंद झालेला लाभ पूर्ववत करण्यासाठी डफळापुरात मोठे आंदोलन, महिला आक्रमक

डफळापूर : विविध कारणांमुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात आलेल्या पात्र महिलांना पुन्हा योजनेत सहभागी करून घ्यावे, तसेच बंद करण्यात आलेला आर्थिक लाभ पूर्ववत सुरू (Ladki Bahin Yojana excluded women Maharashtra) करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. याबाबत संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी जतचे तहसीलदार प्रवीण धानोरकर यांना निवेदन देऊन महिलांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले..राज्य शासनाच्या लाडकी बहीण योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या गरजू महिलांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळत आहे. दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच कुटुंबाच्या खर्चाला हातभार लावण्यासाठी या योजनेतील आर्थिक मदत अनेक महिलांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे. मात्र, विविध कारणांमुळे काही महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले असून, काहींचा लाभ बंद झाल्याने त्यांच्यासमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होत असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे..योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असलेल्या महिलांना प्रशासकीय प्रक्रिया, कागदपत्रांतील त्रुटी किंवा अन्य कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहावे लागत असेल, तर अशा प्रकरणांची सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे. केवळ तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक कारणांमुळे पात्र महिलांचा लाभ बंद होऊ नये, अशी भूमिका संघटनेने मांडली..लाभ बंद झालेल्या महिलांची वैयक्तिक प्रकरणे तपासून त्यातील त्रुटी दूर कराव्यात. शासनाच्या निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या महिलांना पुन्हा योजनेत समाविष्ट करून त्यांचा आर्थिक लाभ पूर्ववत सुरू करावा. तसेच, लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांना आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य करावे, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली..Ladki Bahin Yojana September Installment Update : लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट! सप्टेंबरचे पैसे कधी जमा होणार? जाणून घ्या संभाव्य तारीख.महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या योजनेचा लाभ प्रत्यक्षात पात्र महिलांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधित महिलांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. यावेळी नर्गिस नदाफ, कॉ. हणमंत कोळी, समीर नदाफ, प्रशांत नाईक, निलेश पवार, सुरेश खुडे यांच्यासह महिला आणि संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.