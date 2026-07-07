पश्चिम महाराष्ट्र

Leopard in Sangli : ईश्‍वरपुरात लोकवस्तीत घुसला बिबट्या; पाच तासांच्या थरारानंतर भुलीचं इंजेक्शन देऊन केलं जेरबंद, संभुआप्पा मठ परिसरात नेमकं काय घडलं?

Leopard rescued in Sangli : ईश्वरपूर येथील संभुआप्पा मठ परिसरातील लोकवस्तीत शिरलेल्या बिबट्याला वनविभागाने सुमारे पाच तासांच्या नियोजनबद्ध आणि थरारक मोहिमेनंतर भुलीचे इंजेक्शन देऊन सुरक्षितपणे पकडले.
Forest Department leopard rescue operation

Forest Department leopard rescue operation

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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ईश्वरपूर (सांगली) : येथील संभुआप्पा मठ परिसरातील लोकवस्तीत सोमवारी (ता. ६) सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास बिबट्या आल्याने एकच खळबळ (Leopard enters residential area in Sangli) उडाली. सुमारे पाच तास अथक प्रयत्न करून वनविभागाच्या पथकाने योग्य संधी साधत त्याला भुलीचे इंजेक्शन दिले. काही वेळाने तो बेशुद्ध झाल्यानंतर सुरक्षितपणे ताब्यात घेण्यात आले.

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