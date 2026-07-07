ईश्वरपूर (सांगली) : येथील संभुआप्पा मठ परिसरातील लोकवस्तीत सोमवारी (ता. ६) सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास बिबट्या आल्याने एकच खळबळ (Leopard enters residential area in Sangli) उडाली. सुमारे पाच तास अथक प्रयत्न करून वनविभागाच्या पथकाने योग्य संधी साधत त्याला भुलीचे इंजेक्शन दिले. काही वेळाने तो बेशुद्ध झाल्यानंतर सुरक्षितपणे ताब्यात घेण्यात आले..येथील संभुआप्पा मठ परिसरात सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास काही नागरिकांना बिबट्या फिरताना दिसला. ही बातमी वाऱ्यासारखी परिसरात पसरली. अनेक नागरिकांनी घराबाहेर गर्दी केली, तर काहींनी सुरक्षित ठिकाणी जाणे पसंत केले. मोठ्या संख्येने बघ्यांची गर्दी जमल्याने काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने परिसराची पाहणी करून ड्रोन कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने बिबट्याचा माग काढण्याचे काम सुरू केले..दाट झाडी आणि मठ परिसरातील घरांच्या आडोशांचा वापर करून वारंवार ठिकाण बदलत असल्याने त्याला जेरबंद करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. आवश्यकतेनुसार पिंजरा लावण्यासह इतर उपाययोजना केल्या व नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी परिसराची नाकेबंदीही करण्यात आली. बिबट्याचा वावर लक्षात घेऊन वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अत्यंत संयमाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने मोहीम राबवून बिबट्याला पकडण्यात यश मिळवले..Koyna Dam Update : कोयना धरणात प्रतिसेकंद 93 हजार क्युसेकपेक्षा जास्त पाण्याची आवक, 8.3 TMC ने पाणीसाठा वाढला; महाबळेश्वरात सर्वाधिक 400 MM पाऊस, नवजामध्ये किती?.दरम्यान, बिबट्याच्या वावरामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी विशेष खबरदारी घ्यावी. रात्रीच्या वेळी विनाकारण घराबाहेर पडू नये, तसेच पाळीव जनावरे सुरक्षित ठिकाणी बांधावीत, असेही आवाहन करण्यात आले आहे..तरुणाईची हुल्लडबाजीतरुणाईची गर्दी व हुल्लडबाजीमुळे वनविभागाला बिबट्याला पकडण्यात अनेकदा अपयश येत होते. अशा प्रसंगांवेळी नागरिकांनी सहकार्य करणे गरजेचे आहे, असे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.भक्ष्याच्या शोधात आलेली ही मादी बिबट्या आहे. ती दीड ते दोन वर्षे वयोगटातील आहे. भूल उतरल्यानंतर शुद्धीवर आल्यानंतर तिला जंगलात सोडण्यात आले.-डॉ. सचिन वंजारी, पशु वैद्यकीय अधिकारी, ईश्वरपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.