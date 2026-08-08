Leopard : कांचनपूर परिसरात बिबट्याचाच वावर; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण, वनविभागाकडून पंजांच्या ठशांची पाहणी

सांगली - कांचनपूर (ता. मिरज) गावाच्या पूर्वेस असलेल्या कृषी विज्ञान केंद्र परिसरात बिबट्याचाच वावर असल्याचे आज स्पष्ट झाले. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बुधवारी रात्री बिबट्याने एका कुत्र्याला फरफटत नेऊन खाण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आले. कुत्रा ग्रामस्थांना आज सापडल्याने या परिसरातील नागरिक अधिक सतर्क झाले आहेत..घटनेची माहिती मिळताच मिरज वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी करून बिबट्याच्या पंजांचे ठसे तपासले. हे ठसे बिबट्याचेच असल्याचे वनविभागाने ग्रामस्थांना सांगितले.कांचनपूर गावाच्या पूर्वेस बुधवारी बिबट्याचे दर्शन झाल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. बुधवारी रात्री आठच्या सुमारास माजी सैनिक पोपट पाटील व त्यांचे पुतणे चारचाकीतून जात असताना एक बिबट्या रस्ता ओलांडून कृषी विज्ञान केंद्राच्या नारळबागेकडे जाताना दिसला. त्याचे चित्रीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र बिबट्या झुडपात निघून गेल्याने ते शक्य झाले नाही. यानंतर त्यांनी ग्रामस्थ, वनविभागाला माहिती दिली होती..बिबट्याच्या हल्ल्यात कुत्रा ठार झाल्याची माहिती मिळतात वनविभागाचे अधिकारी शिवशंकर भोसले, वनपरिक्षेत्र अधिकारी सोनवडेकर यांनी परिसराची पाहणी केली. बिबट्याच्या ठशांसह कुत्रा आढळलेल्या ठिकाणाची पाहणी करण्यात आली. परिसरातील पुराव्यांवरून बिबट्याचा वावर असल्याचे स्पष्ट झाले. अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांना बिबट्याच्या हालचालींबाबत माहिती देत, पहाटे व सायंकाळच्या वेळी शेतात जाताना विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले..वस्तीवर राहणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांमध्ये या घटनेमुळे धास्ती निर्माण झाली आहे. देशमुख, जाधव, कदम, मोहिते, पाटील आदी कुटुंबे या परिसरात वास्तव्यास आहेत. कांचनपूर, सोनी, कळंबी आणि धुळगावच्या सीमेलगत हा परिसर असून, येथे बागायती क्षेत्र तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी नागरिकांनी एकट्याने बाहेर पडू नये, लहान मुलांना एकटे सोडू नये आणि शेताकडे जाताना समूहाने जाण्याची काळजी घ्यावी, असे वनविभागाने सांगितले..बिबट्या किती वजनाचे प्राणी उचलून नेऊ शकतो, त्याच्या हालचालींचा अंदाज कसा घ्यावा आणि बिबट्या दिसल्यास कोणती खबरदारी घ्यावी, याबाबतही वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांना मार्गदर्शन केले. बिबट्याला चिथावणी देऊ नये अथवा त्याचा पाठलाग करू नये, असे आवाहनही करण्यात आले.पाहणीवेळी कांचनपूरचे सरपंच दगडू गोरे, पोलिस पाटील समीर पाटील, तंटामुक्ती समितीचे माजी अध्यक्ष गुरुनाथ देशमुख, सुरेश जाधव यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.