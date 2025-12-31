Sangli Leopard : बिबट्याच्या दहशतीमुळे शेतकरी रात्री शेतात जायला घाबरतात; वन विभाग मात्र अजूनही निष्क्रिय

देवराष्ट्रे : बिबट्याची दहशत एवढी वाढली आहे, की आता शेतकरी रात्री शेतात कामे करण्यासाठी जात नाहीत. शेतकऱ्यांना त्याचा तोटा होत आहे. रात्री वीज असल्याने पिकांना पाणी देण्याशिवाय पर्याय नाही. .सोनहिरा परिसरातील भागात बिबट्याची दहशत डिसेंबर २०२० पासून आहे. त्यावेळी सागरेश्वर अभयारण्यात बिबट्याची एंट्री झाली. वन्यजीव विभागाने लावलेल्या ट्रॅप कॅमेऱ्यात बिबट्या दिसला. तेव्हापासून बिबट्याची दहशत कायम आहे. कैक हल्ले झाले..Nanded News : लखा इब्राहिमपूर भागात बिबट्या सदृश्य प्राणी दिसल्याने गावकरी भितिच्या सावटाखाली; वनविभाग अलर्ट मोडवर!.श्वानाची शिकार झाली. शेळ्या, जनावरांची शिकार बिबट्याने केली. तत्कालीन राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी लक्ष दिले. वनविभागाने बैठक घेतली. वनमंत्र्यांची भेट घेऊन कार्यवाहीची मागणी केली होती..वन विभागाने बिबट्यापासून संरक्षण कसे करावे याबाबत गावोगावी बैठका घेतल्या होत्या. सागरेश्वर अभयारण्याबाहेर बिबट्या येऊ नये म्हणून कुंपणासाठी निधीही मिळाला. नंतर वन विभागाने ज्या ठिकाणी दिसला वा हल्ला केलेल्या ठिकाणी जाऊन भेट देणे, शेतकऱ्यांचे समाधान व्हावे यासाठी ट्रॅप कॅमेरे लावणे यावर चर्चा झाली..Thane News: भाईंदरनंतर आता ठाण्यात बिबट्याचा वावर, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण! .मात्र ठोस निर्णय मात्र काही घेतलेला नाही. बिबट्या शेतकऱ्यांच्या अंगावर जावू लागला आहे. ही बाब गंभीर आहे. साळुंखे यांच्यासोबत श्वान असल्याने त्यांचा जीव वाचला. त्याठिकाणी श्वान नसता तर स्थिती वेगळी असती. .या घटनेनंतर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी येथे ट्रॅप कॅमेरा लावला, घेऊन गेले. शेतकऱ्याच्या समाधानासाठी कॅमेरे लावले का? असा सवाल शेतकरी करीत आहेत. ज्यादिवशी ही घटना घडली त्यावेळी साळुंखे यांच्या वस्तीवर असणाऱ्या झाडावर बिबट्याचे बछडे होते..त्यांना पकडण्यासाठी का प्रयत्न केला नाही? वन विभाग ठोस कार्यवाही करीत नाहीत. कडेगाव तालुक्यात वन विभागावर तीव्र नाराजी आहे. एखाद्याचा बळी गेल्यावर वन विभाग जागा होणार का? असा सवाल शेतकरी करीत जात आहे. .वन विभागाने ठोस भूमिका न घेतल्यास आंदोलन करू. शेतकरी हित पहिले जात नाही. एखाद्या शेतकऱ्याचा जीव गेल्यावर वनविभाग जागे होणार आहे का? वरिष्ठ अधिकारी फोन उचलत नाहीत. वन विभागाने ठोस भूमिका न घेतल्यास आंदोलन करू.-भरत साळुंखे, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.