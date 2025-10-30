Sudhir Gadgil Letter Bomb : सांगली भाजपमध्ये उपऱ्यांचे इनकमींग, आमदार सुधीर गाडगीळांचा लेटरबॉम्ब; पालकमंत्र्यांची दिशाभूल

Sangli Politics : ‘महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये बाहेरचे कार्यकर्ते प्रवेश करत असल्याने जुन्या, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. मात्र या निष्ठावंतांना न्याय मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही,’ असा इशारा आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी दिला. ‘पालकमंत्र्यांची काहीजणांकडून दिशाभूल केली जात आहे. महापालिका क्षेत्रात सहा माजी नगरसेवकांनी प्रवेश केला असताना २२ तिकिटे कुणाला,’ असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. संयमी सुधीर गाडगीळ यांच्या या लेटरबॉम्बमुळे खळबळ उडाली आहे..आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या सर्व नगरसेवकांना, तसेच पक्षात नव्याने येणाऱ्यांना प्रवेश देऊन थेट तिकीट देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ऐन दिवाळीत जाहीर केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर पक्षाच्या जुन्या, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आणि अस्वस्थता आहे. यानंतर आमदार गाडगीळ यांनी आज पत्रकाद्वारे उघडपणे निष्ठांवतांची बाजू घेत भाजपसाठी प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याचा निर्धार केला असून, कोणत्याही कार्यकर्त्याला वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे..आमदार गाडगीळ यांनी पत्रकात म्हटले आहे, ‘महापालिका निवडणुकीसाठी पक्षाने सज्जता सुरू केली आहे. पक्षात नव्या कार्यकर्त्यांचा प्रवेश सुरू आहे. मात्र यामुळे निष्ठावंत व दिवसरात्र राबणाऱ्या जुन्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. काहीजण पालकमंत्र्यांची दिशाभूल करून आपल्याला हवे तसे वक्तव्य करून घेत आहेत. नुकतेच पालकमंत्र्यांनी २२ तिकिटे देणार असल्याचे सांगितले. मात्र महापालिका क्षेत्रात नव्याने केवळ सहा नगरसेवकांनी पक्षप्रवेश केला आहे. मग २२ तिकिटे कुणाला देणार, असा प्रश्न आमदार गाडगीळ यांनी उपस्थित केला. केवळ पूर्वी ते निवडून आले म्हणून उमेदवारी देणे योग्य नाही. त्या-त्या प्रभागातील कार्यकर्त्यांची मते, जनतेचा विचार करूनच उमेदवारीचे वाटप होईल. कुणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेऊ.’.Jayant Patil यांचं Shivsena, Congress ला फाट्यावर मारलं | Sangli Politics | Sakal News .‘विरोधात काम केलेल्यांचा लेखाजोखा देणार’आमदार गाडगीळ यांनी पत्रकात म्हटले आहे, ‘गत महापौर निवडणुकीत काही नगरसेवक फुटल्यामुळे पक्षाला तोटा झाला होता. मात्र त्यांनी चूक मान्य करून विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे काम केले आहे, त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीवेळी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात कोणी कोणी काम केले आहे, त्याचा लेखाजोखा पक्षाच्या वरिष्ठांकडे सादर करणार आहे.’.‘काहींच्या वक्तव्यांमुळे संभ्रम’‘काही नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. तीन वेळा सांगली विधानसभा मतदार संघाचे नेतृत्व केले आहे. भाजपच्या विजयासाठी प्रामणिक काम केलेल्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी कटिबद्ध आहे,’ असे आमदार गाडगीळ यांनी पत्रकात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.