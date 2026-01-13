Sangli Election : विमानतळापासून शेरीनाल्यापर्यंत विकासाची चर्चा, महापालिका निवडणुकीत स्थानिक मुद्द्यांचा बोलबाला

सांगली : महापालिका निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा सुरू झाला आहे. उद्या (ता. १३) जाहीर प्रचाराची सांगता होईल. गेल्या आठ-दहा दिवसांत विविध मुद्यांवर प्रचाराची रणधुमाळी झाली. त्यात स्थानिक नेतेच केंद्रस्थानी राहिले. विकासाचे विविध मुद्दे चर्चेला आले. भाजपने विकासाचा त्रिवेणी संगम मांडला, तर विरोधकांनी गेल्या दहा वर्षांत काय केले, असा सवाल केला. .तीन वर्षांतील प्रशासक काळात भाजप सरकार अपयशी ठरल्याची टीका झाली. त्याला उत्तर म्हणून भाजपने कवलापूर विमानतळापासून अनेक प्रकल्पांना प्रोजेक्ट केले. राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील नेत्यांच्या अगदीच मोजक्या सभा झाल्याने प्रचारातील फील मात्र हरवला..Sangli Election Security : सोशल मीडिया, सीसीटीव्ही वरही कडक नजर; महापालिका निवडणुकीत कोणतीही अफवा खपवून घेतली जाणार नाही.भाजपच्या प्रचाराचा नारळ फोडायला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः आल्यामुळे निवडणुकीच्या प्रचाराला हळूहळू धार चढत जाईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु विरोधी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून फार मोठ्या सभा न करता स्थानिक नेत्यांच्या सभा, बैठका, पदयात्रा, घरभेटीचा कार्यक्रम आखला गेला..राष्ट्रवादीला उमेदवार मांडणीत सूर गवसल्याचा विश्वास आल्यानंतर मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची एक सभा झाली पाहिजे, असे नियोजन झाले. मिरजेत ती सभा झाली. फडणवीसांनी विमानतळापासून आयटी पार्क, संगीत क्षेत्राला चालना, वारणा उद्भव योजना आदी मोठे प्रकल्प हाती घेणार असल्याचे सांगितले. .Sangli Politics : 'महापालिकेची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढणार'; जयंत पाटील, विश्वजित कदम, विशाल पाटील यांची मोठी घोषणा.अजितदादांनी शेरीनाल्यापासून सगळे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचा शब्द दिला. काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरातांची सभा झाली आणि त्यांनी भाजपवर थेट हल्ला चढवला. शिवसेनेकडून मंत्री शंभुराज देसाई यांची सभा झाली. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या सभेनंतर भाजप विरोधी मतांचे काय होणार, याची चर्चा रंगली. .या पलीकडे सगळा प्रचार स्थानिक पातळीवर, स्थानिक मुद्यांवर रंगला. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, आमदार इद्रिस नायकवडी, आमदार सुहास बाबर, माजी खासदार संजय पाटील आदी नेत्यांच्या बैठका, सभा, पदयात्रांचा धुरळा उडाला. .मकरंद देशपांडे, श्रीमती जयश्री पाटील, पृथ्वीराज पाटील, पृथ्वीराज पवार, शेखर इनामदार, नीता केळकर, पद्माकर जगदाळे, किशोर जामदार, सुरेश आवटी आदींच्या बैठकांमध्येही विरोधकांवर टीका विकासाचे मुद्देही चर्चेत आले..कुणाच्या किती सभाभाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांच्या दोन जंगी सभा झाल्या. काँग्रेस, शिवसेना शिंदे पक्षाकडून राज्यातील नेते आले. भाजपने वीस प्रभागांत आतापर्यंत जवळपास १७० हून अधिक बैठका घेतल्या. काँग्रेस आघाडीकडून ८० हून अधिक, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून १०० हून अधिक, तर शिवसेनेच्या ५० हून अधिक प्रमुख बैठका झाल्या. याशिवाय कोपरा सभा, घरभेटीतील बैठकांचा धडाका लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.