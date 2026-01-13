पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : विमानतळापासून शेरीनाल्यापर्यंत विकासाची चर्चा, महापालिका निवडणुकीत स्थानिक मुद्द्यांचा बोलबाला

Local Leaders Dominate : स्थानिक नेत्यांच्या सभा, पदयात्रा आणि घरभेटीमुळे प्रचाराला लोकल रंग,मोठ्या नेत्यांच्या मोजक्या सभांमुळे राष्ट्रीय मुद्द्यांपेक्षा विकासावर भर
Local leaders addressing voters during the final phase of the Sangli municipal election campaign.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : महापालिका निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा सुरू झाला आहे. उद्या (ता. १३) जाहीर प्रचाराची सांगता होईल. गेल्या आठ-दहा दिवसांत विविध मुद्यांवर प्रचाराची रणधुमाळी झाली. त्यात स्थानिक नेतेच केंद्रस्थानी राहिले. विकासाचे विविध मुद्दे चर्चेला आले. भाजपने विकासाचा त्रिवेणी संगम मांडला, तर विरोधकांनी गेल्या दहा वर्षांत काय केले, असा सवाल केला.

