रेल्वेत नोकरीच्या बहाण्याने दहा लाखांची फसवणूक 

इस्लामपूर ; मुलाला रेल्वेमध्ये टीसी म्हणून नोकरी लावतो म्हणून मुंबई, नागपूर व कलकत्ता येथील पाच जणांच्या टोळीने तांबवे (ता. कऱ्हाड) येथील राजेंद्रकुमार कोंडीबा शिंदे (वय 49) या माजी सैनिकाची 10 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची फिर्याद शिंदे यांनी इस्लामपूर पोलिस ठाण्यात दिली आहे. या टोळीची प्रमुख एक डॉक्‍टर महिला असून तिचे पती नाशिक येथे बांधकाम विभागात कार्यकारी अभियंता म्हणून काम करतात. डॉ. मनिषा प्रमोद मांदाडे (रा. उत्तर दादर, पश्‍चिम मुंबई), कामेश्‍वरसिंग, हर्षल (पूर्ण नाव माहित नाही), रितेश गोपाळराव मांडे, राज सिंघानिया अशी फसवणूक करणाऱ्या संशयितांची नावे आहेत. राजेंद्रकुमार शिंदे यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे, " ते काही कामानिमीत्त जानेवारी 2018 मध्ये मुंबई येथे मंत्रालयात गेले होते. त्यावेळी मंत्रालयाबाहेरील बाकड्यावर बसल्यावर डॉ. मनीषा मांदाडे यांच्याशी ओळख झाली. त्यांनी माझ्या मंत्रालयात ओळखी आहेत. तुमच्या घरी कोण नोकरीसाठी गरजू असल्यास मी त्यांना भारतीय रेल्वेमध्ये किंवा भारतीय खाद्य निगम मध्ये ओळखीने नोकरी लाऊ शकते असे सांगितले. त्यावेळी माझ्या मुलाला नोकरी लावायचे आहे, मी यावर विचार करुन सांगतो असे मांदाडे यांना सांगितले. यावेळी त्यांनी त्यांचा मोबाईलनंबर दिला. घरी आल्यानंतर सर्वांशी चर्चा करुन नातेवाईकांनाही या बाबत माहिती घेण्यास सांगितले. काही नातेवाईकांनी मांदाडे यांच्याशी संपर्क साधला असता भारतीय रेल्वे, नागपूर मेट्रो यामध्ये टीसी पदासाठी नोकरी लावायची असेल तर 10 लाख रुपये द्यावे लागतील, भारतीय खाद्य निगम, कोळसा निगम यात नोकरी लावायची असेल तर साडे आठ लाख रुपये द्यावे लागतील, पैसे दिल्यावर नोकरी लावायची हमी माझी असे सांगितले. त्यानंतर डॉ. मनिषा मांदाडे या इस्लामपूर येथे नोकरीची चर्चा करण्यासाठी आल्या. नोकरी लावते म्हणून आमच्या नातेवाईकांसमोर एक लाख रुपये रोख त्यांनी घेतले. काही दिवसांनी तुमचा मुलगा आयआरसीटीसी मध्ये नोकरीसाठी पात्र झाला आहे, तुम्हाला शंका असल्यास तुम्ही वेबसाईटवर पहा असे म्हणून माझ्या मुलाच्या मोबाईलवर त्यांनी पात्रतेचे स्क्रीन शॉट काढून टाकले. ती नोकरी कॉन्ट्रॅक्‍ट पध्दतीची असल्याने आम्ही त्यास नकार दिला. परत त्यांच्या सांगण्यावरुन 8 मे 2018 ला मनीषा मांदाडे यांच्या खात्यावर एक लाख रुपये आम्ही ट्रान्सफर केले. नागपूर येथील रितेश गोपाळराव मोंडे, हर्षल या लोकांशी आम्हाला त्यांनी बोलायला लावले. आम्ही नागपूरला गेलो. तेथून माझा मुलगा व माझ्या नातेवाईकांना पश्‍चिम बंगाल हावडा येथे ते विमानाने घेऊन गेले. मुलाखत घेणारे लोक आज नाहीत, काही दिवसांनी तुमचे काम होईल असे म्हणून वेळोवेळी पैशाची मागणी करत आमच्याकडून दहा लाख रुपये घेतले. असे वर्षभर आम्हाला प्रत्येकवेळी लवकरच तुमचे नोकरीचे काम होईल असे म्हणून टोलवाटोलवी सुरु केली आहे. यात आपली फसवणूक झाल्याचे आमच्या लक्षात आले.'' संबंधीत महिलेचा मुंबई मंत्रालयात वावर असतो. तसेच तिचे पती नाशिक येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यकारी अभियंता म्हणून काम करतात. या सर्व माहितीनंतर खात्रीशीर काम होईल म्हणून शिंदे कुटुंबियांनी त्या महिलेला पैसे दिले आहेत. मात्र ती महिला आता शिंदे यांना पैसे देण्यास टाळाटाळ करत आहे.

