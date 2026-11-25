आटपाडी : ग्रामदैवत उत्तरेश्वरांच्या कार्तिकी यात्रेनिमित्त बाजार समितीने आयोजित केलेले जातिवंत माडग्याळ मेंढ्या व बकऱ्यांचे प्रदर्शन उत्साहात पार पडले. वलवण (ता. आटपाडी) येथील दाजी पांडुरंग थोरात यांच्या २१ मेंढ्यांच्या कळपाने प्रथम क्रमांक पटकावत मानाची ‘थार’ गाडी जिंकली, तर आटपाडीचे सोमनाथ जाधव यांच्या सहा वर्षांवरील बकऱ्याने ‘हिंदकेसरी’ किताबासह एक तोळा सोन्याची चेन पटकावली. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.उत्तरेश्वर देवाची कार्तिकी यात्रा आजपासून सुरू झाली. यात्रेच्या पहिल्या दिवशी शेळ्या-मेंढ्यांचे प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. आटपाडीसह जत, कवठेमहांकाळ, माण, खटाव आणि सांगोला तालुक्यांतील मेंढपाळांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष तानाजीराव पाटील, संचालक बाळासाहेब होनराव, जिल्हा परिषद सदस्य विनायक मासाळ, हर्षवर्धन देशमुख, पंचायत समितीचे सभापती दत्तात्रय पाटील, बाजार समितीचे सभापती संतोष पुजारी, उपसभापती सुनील सरक यांच्या हस्ते मेंढ्यांचे पूजन करून प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. .पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. सोमेश्वर गाढवे, डॉ. संतोष चांगण, डॉ. आशिष खरात, डॉ. सचिन दडस आणि पंचांनी मेंढ्या व बकऱ्यांचे परीक्षण करून विजेत्यांची निवड केली. विजेत्यांना रोख रक्कम व सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. २१ मेंढ्यांच्या कळप विभागात दाजी थोरात यांनी ‘महिंद्रा थार’चे प्रथम बक्षीस मिळवले. सोमनाथ जाधव यांनी ३१ हजारांचे द्वितीय, तर युवराज काळे (पाटकुल) यांनी २५ हजारांचे तृतीय बक्षीस पटकावले. .औदुंबर खरात (मंगळवेढा) यांना १५ हजारांचे चौथे, तर सागर पडळकर (मिटकी) यांना ११ हजारांचे पाचवे बक्षीस मिळाले. सहा वर्षांवरील ‘हिंदकेसरी’ बकरा विभागात सोमनाथ जाधव यांनी एक तोळा सोन्याची चेन जिंकली. दोन दाती व चार दाती बकरा विभागात बाळू गोयकर (हुन्नूर) प्रथम, युवराज काळेल (पाटकुल) द्वितीय, तर राजेंद्र वाघमोडे (अंजनगाव) तृतीय आले. .Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.सहा दाती व जुळूक बकरा विभागात मारुती कोळेकर, भीमराव पेटरगी (हुलजंती) आणि राजेंद्र वाघमोडे यांनी अनुक्रमे पहिले तीन क्रमांक मिळवले. ‘थार’ व सोन्याच्या चेनसाठी विविध मान्यवरांनी आर्थिक सहकार्य केले. यावेळी माजी सरपंच शिवाजीराव पाटील, अमरसिंह पाटील, दत्तात्रय चव्हाण, बाजार समितीचे संचालक सुबराव पाटील, राहुल गायकवाड, सचिव शशिकांत जाधव आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.