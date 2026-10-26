Sangli Crime News: माधवनगरमध्ये दोन गटांत मारामारी परस्परविरोधी तक्रारी; १८ जणांविरोधात गुन्हा

सांगली: मुलांच्या खेळण्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून हाणामारी होऊन चौघेजण जखमी झाले. ही घटना गुरुवारी (ता. २२) रात्री साडेआठ ते शुक्रवारी (ता. २३) सकाळी दहाच्या कालावधीत माधवनगरमध्ये घडली. याप्रकरणी संजयनगर पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी फिर्याद दाखल करण्यात आल्या असून १८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..विकास बाळासाहेब गोसावी (वय ३४, रविवार पेठ, गोसावी गल्ली, माधवनगर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, फिर्यादी विकास यांचा मुलगा कार्तिक आणि सचिन आप्पासाहेब गोसावी (वय ३७) यांचा मुलगा वीरेंद्र यांच्या खेळण्याच्या कारणातून काही दिवसांपूर्वी वाद झाला होता. त्याचा जाब विचारण्यासाठी फिर्यादी विकास गेले असता सचिन गोसावी, आप्पासाहेब ईश्वरा गोसावी (वय ७०), रितेश संजय गोसावी (२४), संजय आप्पासाहेब गोसावी (४०), अश्विनी संजय गोसावी (३८), पूजा सोनू गोसावी (२१) आणि संगीता दाजी गोसावी (४५, सर्व रविवार पेठ, गोसावी गल्ली, माधवनगर) यांनी हातात तलवार घेऊन धाक दाखवत फिर्यादी विकास आणि त्यांच्या नातेवाइकांना मारहाण केली. यामध्ये विकास यांच्यासह त्यांची बहीण कविता सुरेश गोसावी आणि चुलत भाऊ विजय अशेाक गोसावी यांनाही मारहाण करण्यात आली..दरम्यान, सचिन गोसावी यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, फिर्यादी सचिन यांचा मुलगा वीरेंद्र आणि विकास गोसावी यांचा मुलगा कार्तिक यांचे खेळण्याच्या कारणावरून भांडण झाले होते. त्याचा राग मनात धरून जाब विचारण्यासाठी सचिन गोसावी गेले असता विकास गोसावी, गणेश विकास गोसावी (१९), कृष्णा गोसावी (१९), ओंकार विजय गोसावी (२२), पिंकी विकास गोसावी (२४), नेताजी शामराव गोसावी (४०), अर्जुन ऊर्फ नेताजी गोेसावी (२४), लखन ऊर्फ वांगा गुलाब गोसावी (३८), रोहन ऊर्फ पिल्ली यशवंत गोसावी (२१) आणि एक अल्पवयीन (सर्व रविवार पेठ, गोसावी गल्ली, माधवनगर, सांगली) यांनी तलवार घेऊन फिर्यादी सचिन गोसावी आणि त्यांच्या नातेवाइकांना मारहाण केली. पोलिसांनी परस्परविरोधी फिर्याद दाखल करून घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.