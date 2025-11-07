पश्चिम महाराष्ट्र

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण सलग दुसऱ्यांदा लागू; मुश्रीफ, मंडलिक, घाटगे गटांकडून इच्छुकांची चाचपणी सुरू, माद्याळ गणात राजकीय तापमान वाढले.

Election of Madyal : आघाड्यांचे समीकरण ठरल्यानंतरच अंतिम उमेदवारी निश्चित होणार असून, माद्याळ गावाचा मतदारसंख्येवर मोठा प्रभाव राहणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
माद्याळ: गतवेळेच्या निवडणुकीत मुश्रीफ गटाच्या जे. डी. मुसळे यांचा ओबीसी दाखला अवैध ठरल्याने सदस्यत्व रद्द होऊन दोन वर्षांनंतर पोटनिवडणूक झाली. यामध्ये संजय घाटगे गटाच्या दीपक दादू शिंदे यांना पराभूत करून मुश्रीफ गटाचे दीपक पुंडलिक सोनार तीस मतांनी विजयी झाले.

