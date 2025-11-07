OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण सलग दुसऱ्यांदा लागू; मुश्रीफ, मंडलिक, घाटगे गटांकडून इच्छुकांची चाचपणी सुरू, माद्याळ गणात राजकीय तापमान वाढले.

माद्याळ: गतवेळेच्या निवडणुकीत मुश्रीफ गटाच्या जे. डी. मुसळे यांचा ओबीसी दाखला अवैध ठरल्याने सदस्यत्व रद्द होऊन दोन वर्षांनंतर पोटनिवडणूक झाली. यामध्ये संजय घाटगे गटाच्या दीपक दादू शिंदे यांना पराभूत करून मुश्रीफ गटाचे दीपक पुंडलिक सोनार तीस मतांनी विजयी झाले. .त्यावेळेचे हे दोन्ही उमेदवार आता यावेळीही इच्छुक आहेत. याशिवाय कागदपत्रांतील त्रुटीमुळे दाखला रद्द झालेले श्री. मुसळे यांचा मुलगा आणि सून दोघांनीही ओबीसी दाखले काढल्याने तेही आता इच्छुकांच्या यादीत आहेत. याशिवाय समरजित घाटगे गट आणि मंडलिक गटातूनही इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने रंगत येणार आहे. .Dhule Zilla Parishad : धुळे जि. प. अध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव! ५६ गटांची आरक्षण सोडत जाहीर, २८ जागांवर महिलांना संधी.या गणामध्ये माद्याळ, वडगाव, आलाबाद, कासारी, काळम्मा बेलेवाडी, हसूर खुर्द, हसूर बुद्रुक, बोळावीवाडी बोळावी, ठाणेवाडी, मांगनूर ही गावे आहेत.पोटनिवडणुकीनंतर दीपक सोनार यांना उपसभापती होण्याची संधीही मिळाली. या काळात त्यांनी विकासाची कामे केली त्या जोरावर ते आता पुन्हा इच्छुक आहेत, .तर गेल्यावेळी विजयी होऊनही संधी हुकलेले श्री. मुसळे यांचा मुलगा दिनेश आणि पराभूत झालेले श्री. शिंदे पुन्हा नशीब आजमावणार आहेत. गट नेत्यांच्या पाठिंब्यावर येथील इच्छुकांची तयार सुरू आहे. मात्र आघाड्या कशा होणार यावरच या इच्छुकांचे भवितव्य आहे. सेनापती कापशी पाठोपाठ माद्याळ गावची लोकसंख्या असल्याने गणातील एकूण मतदारसंख्येवर गावचा प्रभाव आहे. राजकारणात इतर गावांचेही योगदान असले तरी माद्याळ गावाने यापूर्वी तीन वेळा जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती दिला आहे..Nagpur ZP Reservation: जिल्हा परिषदेच्या ५७ गटांची आज आरक्षण सोडत; प्रस्थापितांना धक्का की मिळणार अभय?.दृष्टिक्षेपात २०१७ ची निवडणूकजोती दादू मुसळे - राष्ट्रवादी - ६१७२ (विजयी) दीपक दादू शिंदे - शिवसेना - ६१०५ राजेंद्र वसंत सुतार - भाजप - २५०३ पोट निवडणूक जून २०१९ दीपक सोनार - राष्ट्रवादी - ६६५८ (विजयी) दीपक शिंदे - शिवसेना - ६६२८ इच्छुक असे.मुश्रीफ गट (राष्ट्रवादी अजित पवार गट) दीपक सोनार, दिनेश मुसळे, मंडलिक गट (शिवसेना शिंदे गट) बाबासाहेब राऊळ, सुनील इंगवले, आनंदा सुतार, संजय घाटगे गट (भाजप) संदीप संकपाळ, समरजित घाटगे गट (राष्ट्रवादी शरद पवार गट ) संतोष राऊळ, दीपक शिंदे, शिवसेना (ठाकरे गट) संभाजी भोकरे..माद्याळ पंचायत समिती गणाचे आरक्षण सलग दुसऱ्यांदा ओबीसीसाठी आरक्षण झाले. यामुळे २०१७ च्या निवडणुकीतीलच उमेदवार पुन्हा एकदा आग्रही राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. सलगच्या आरक्षणामुळे खुल्या गटातील उमेदवारांची मात्र निराशा झाली. येथे सर्व पक्षांच्या आघाड्या कोणाबरोबर होणार यावरच उमेदवारी कोणाला मिळणार हे ठरेल, तरीही मंडलिक, मुश्रीफ, समरजित घाटगे, संजय घाटगे गटनेत्यांकडून इच्छुकांची चाचपणी सुरू आहे.- प्रतिनिधी, सेनापती कापशी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.