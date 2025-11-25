पश्चिम महाराष्ट्र

Mahadev Jankar : 'आई शप्पथ सांगतो, कमळाला मतदान करू नका'; प्रचार सभेत महादेव जानकरांचा भाजपवर जोरदार निशाणा

Mahadev Jankar Urges Voters Not to Support BJP : सांगलीच्या जतमधील प्रचार सभेत महादेव जानकर यांनी भाजपवर सडकून टीका केली. “आई शप्पथ सांगतो, कमळाला मत देऊ नका” असे आवाहन करत त्यांनी राजकीय वातावरण तापवले.
सांगली : राष्ट्रीय समाज पक्षाचे माजी मंत्री महादेव जानकर (Mahadev Jankar) यांनी सांगलीतील प्रचार सभेत भाजपवर जोरदार निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी भावनिक साद घालत मतदारांना आवाहन करताना, "आई शप्पथ सांगतो, कमळाला मतदान करू नका" असे जोरदार वक्तव्य केले.

