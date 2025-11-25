Mahadev Jankar : 'आई शप्पथ सांगतो, कमळाला मतदान करू नका'; प्रचार सभेत महादेव जानकरांचा भाजपवर जोरदार निशाणा

सांगली : राष्ट्रीय समाज पक्षाचे माजी मंत्री महादेव जानकर (Mahadev Jankar) यांनी सांगलीतील प्रचार सभेत भाजपवर जोरदार निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी भावनिक साद घालत मतदारांना आवाहन करताना, "आई शप्पथ सांगतो, कमळाला मतदान करू नका" असे जोरदार वक्तव्य केले..प्रचार सभेत बोलताना जानकर म्हणाले, "मी कोणालाही विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करा असे सांगणार नाही; पण आई शप्पथ सांगतो, कमळाला (BJP) मत देऊ नका.".यावेळी त्यांनी भाजपवर टीका करताना म्हटले की, "भाजपा हा जाती-जातीत भांडण लावणारा पक्ष आहे. आज एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांची काय अवस्था झाली आहे, ते सर्वांना माहीत आहे. तशी माझी वेळ आली नाही, कारण मी भानगडी केल्या नाहीत.".ही सभा सांगलीच्या जत तालुक्यात महाविकास आघाडीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार सूजय शिंदे आणि इतर उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत महादेव जानकरांनी उपस्थित जनसमुदायासमोर प्रखर भाषण करत भाजपवर घणाघात केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.