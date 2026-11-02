Mahalaxmi Express Robbery : महालक्ष्मी एक्स्प्रेसवर मध्यरात्री दरोडा; ट्रेन १५ मिनिटे रोखली, महिला प्रवाशांचे दागिने लुटून चोरटे पसार

Mahalaxmi Express Robbery Near Salpe Railway Station : मुंबईहून कोल्हापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या महालक्ष्मी एक्स्प्रेसवर दरोडा पडल्याची घटना समोर आली आहे. सातारा जिल्ह्यातील सालपे रेल्वे स्थानकाजवळ रविवारी मध्यरात्री ही घटना घडली. प्रवासी गाढ झोपेत असताना चोरट्यांनी सिग्नल यंत्रणेच्या वायर कापून रेल्वेगाडी थांबवली आणि दोन महिला प्रवाशांचे सोन्याचे दागिने हिसकावून नेले. या घटनेमुळे रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे-मिरज रेल्वे मार्गावर सालपे स्थानकाजवळ चोरट्यांनी सिग्नल यंत्रणेच्या वायर कापल्या. त्यामुळे महालक्ष्मी एक्स्प्रेस सुमारे १५ मिनिटे थांबली. रेल्वेगाडी थांबल्याची संधी साधत चोरट्यांनी एस-२, एस-३ आणि एस-५ या डब्यांमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर खिडक्यांच्या बाजूला असलेल्या दोन महिला प्रवाशांच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने हिसकावून चोरटे पसार झाले..Samruddhi Mahamarg Robbery : समृद्धी महामार्गावर वकिलाच्या कुटुंबाला घेरून मारहाण! 18 लाखांचे सोने अन् रोकड लुटली; गोळीबारानंतर दरोडेखोर झाले पसार.या घटनेत मुंबईतील रहिवासी सुनिता गोरक्षनाथ तुपे आणि खोपोली येथील सुरेखा खाडे यांचे एकूण ५२ हजार ६०० रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेले. या दोन्ही महिला कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी कोल्हापूरला जात होत्या. चोरीनंतर चोरट्यांनी रेल्वेवर दगडफेक केल्याचीही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.. पोलिसांकडून तपास सुरूघटनेची माहिती मिळताच रेल्वे प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. सिग्नल यंत्रणेची दुरुस्ती करून पहाटे सव्वापाच वाजेपर्यंत ती पूर्ववत करण्यात आली. सिग्नल यंत्रणेच्या तोडफोडीप्रकरणी लोणंद रेल्वे सुरक्षा दलात (आरपीएफ), तर दागिने चोरीप्रकरणी मिरज लोहमार्ग पोलिसांत स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..Thane Crime: ऑनलाइन अॅपवर ६२ वर्षीय महिलेनं मसाजसेवा बूक केली, घरात मसाजवेळी झोप लागताच...; ठाण्यात धक्कादायक प्रकार.पोलिसांकडून श्वानपथक आणि फॉरेन्सिक पथकाच्या मदतीने तपास सुरू आहे. सिग्नलच्या वायर नेमक्या कशा कापण्यात आल्या, तसेच हा दरोडा पूर्वनियोजित होता का, याचा शोध घेतला जात आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या या घटनेमुळे रेल्वेगाड्यांमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजनांची गरज अधोरेखित झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.