Maharashtra Farm Loan Waiver : शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय! 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी अन् 48 हजार कोटींची वीज बिले माफ; काय म्हणाले आमदार गाडगीळ, खाडे?

सांगली : राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ऐतिहासिक (Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver) आहे. ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच ४८ हजार कोटींची कृषी वीज बिले माफ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे बळीराजाला दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली..ते म्हणाले, ‘राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, खासगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडील माहिती आधारे ही योजना तयार करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता. मात्र, या योजनेत सर्व विचार करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांची आहे..Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?.याशिवाय साडेसात अश्वशक्तींपर्यंत वीज बिल आकारले जात नाही. वीज वापराची ४८ हजार कोटींची जुनी थकबाकीही आता माफ केली जाणार आहे. कर्जमाफीव्यतिरिक्त शेतकऱ्यास ९५ हजार कोटींचे साह्य दिले जात असून, शेती क्षेत्र सक्षम आणि शाश्वत व्हावे, या केंद्र आणि राज्याचा प्रयत्न आहे. जलसंधारण आणि सिंचनावरही भर देण्यात आला आहे..Ratnagiri Farmer Loan Waiver : रत्नागिरीतील 7,333 शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती! पहिली यादी लवकरच प्रसिद्ध; पाहा ताजी अपडेट.डेटा, ड्रोन, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि एआयाच्य माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा यानिमित्ताने प्रयत्न होतोय. राज्यातील बळीराजा हा विकासाचा केंद्रबिंदू असून, हे निर्णय केवळ घोषणा नसून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे आभार.’ यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग, नगरसेवक केदार खाडिलकर, विश्वजित पाटील, विशाल पवार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.