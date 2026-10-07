Raju Shetty : महाराष्ट्र, कर्नाटकातील कारखाने एकाच वेळी सुरू होणार

जयसिंगपूर - स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह कर्नाटकातील संघटनांनी एकसंघ होऊन ऊस दराच्या आंदोलनाचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे यावर्षी दोन्ही राज्यातील कारखाने एकाच वेळी सुरू होणार आहेत. साखर टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी लवकर हंगाम सुरू करण्याचा सरकारचा दबाव आहे..पण होणाऱ्या नुकसानीपोटी शासनाने प्रतिटन पाचशे रुपये अनुदान द्यावे. मागच यावर शेतकरी निर्णय घेतील. अन्यथा, कारखाने लवकर सुरू होऊ देणार नाही. शनिवारी (ता.१०) जयसिंगपूर येथील २५ व्या ऊस परिषदेत ऊस दर आणि आंदोलनाची घोषणा करू असा इशारा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी बुधवारी पत्रकार बैठकीत दिला..श्री शेट्टी म्हणाले, साखर टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर साखर हंगाम लवकर सुरू करण्यासाठी शासन कारखानदारांवर दबाव टाकत आहे. ऊस परिपक्व होण्याआधी हंगाम सुरू झाल्यास शेतकऱ्यांसह कारखानदारांनाही नुकसान सोसावे लागणार आहे. त्यांना मागे १२५ किलो साखर उत्पादन होते. मात्र घाईगडबडीने कारखाने सुरू केल्यास त्यांना टनाला केवळ ८० ते ८५ किलो साखर उत्पादन होणार आहे. यातून कारखानदारांना टनामागे पन्नास रुपयांचा फटका बसणार आहे..तर एकरी जवळपास पाच टन उत्पादनात घट होणार आहे. त्यामुळे एकरी सुमारे अठरा हजाराचे नुकसान शेतकऱ्यांना सोसावे लागणार आहे. दोन्ही बाजूंनी होणारे नुकसान लक्षात घेऊन आम्ही लवकर हंगाम सुरू करण्याला विरोध दर्शवला आहे. साखर उद्योगातील जाणकारांच्या मते यावर्षी राज्यात ८० लाख टन साखरेचे उत्पादन होणार आहे. देशाला जेमतेम पुरेल इतका साखर उत्पादन होईल. हंगाम लवकर सुरू झाल्यास उत्पादनात घट होणार आहे हे शासनाने लक्षात घ्यावे..शासनाला खुश करण्यासाठी कारखानदारांनी स्वतःचे आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान करू नये. या साऱ्या बाबींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र, कर्नाटकातील शेतकरी आणि संघटनांनी एकत्रितरित्या आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यातील दराचा प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय कारखाने सुरू होणार नाहीत. गतवर्षी तुटलेल्या उसाचा शंभर रुपये हप्ता न देणारे कारखाने सुरू करू देणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.यावेळी पै. विठ्ठल मोरे, डॉ महावीर अक्कोळे, राम शिंदे, सचिन शिंदे, शैलेश चौगुले, शंकर नाळे, स्वस्तिक पाटील, प्रीतम पाटील, विक्रम पाटील, शांताराम कांबळे, संदीप तिवडे, विशाल चौगुले, वासुदेव भोजने उपस्थित होते..शेट्टी म्हणाले...* महाराष्ट्र, कर्नाटकातील हंगाम एकाच वेळी.* नुकसानीपोटी थेट शेतकऱ्यांना अनुदान हा पर्याय.* कोल्हापूर, सांगलीतील शेतीला दुष्काळाचा फटका नाही.* व्यापारी, कारखानदानावर धाडी टाकून साखर बाजारात आणा.* १० ऑक्टोबरला ऊस दरासाठी परिषद; १२ रोजी साखर दरासाठी दिल्लीत बैठक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.