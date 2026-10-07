पश्चिम महाराष्ट्र

Raju Shetty : महाराष्ट्र, कर्नाटकातील कारखाने एकाच वेळी सुरू होणार

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह कर्नाटकातील संघटनांनी एकसंघ होऊन ऊस दराच्या आंदोलनाचा निर्धार केला आहे.
Raju Shetty

Raju Shetty

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जयसिंगपूर - स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह कर्नाटकातील संघटनांनी एकसंघ होऊन ऊस दराच्या आंदोलनाचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे यावर्षी दोन्ही राज्यातील कारखाने एकाच वेळी सुरू होणार आहेत. साखर टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी लवकर हंगाम सुरू करण्याचा सरकारचा दबाव आहे.

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