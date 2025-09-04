सांगली: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे विटा, कवठेमहांकाळ महामार्गामधील विटा, बस्तवडे फाट्यापर्यंत रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. रस्त्यालगत असलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची सूचना, नोटीस न देता, भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता शेतकऱ्यांच्या हद्दीत काम करणाऱ्या संबंधित कंत्रादारांचे काम बंद पाडले. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते दिगंबर कांबळे यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी तासगाव तालुक्यातील हातनूर येथे होनाई मंगल कार्यालयात झालेल्या मेळाव्यात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला..सांगलीत खळबळ! 'गणेश विसर्जनासाठी निघालेल्या दोघींचा विनयभंग, चाकूहल्ला'; रात्री सव्वाअकराच्या सुमारास घटना.. .अनेक शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनी रस्त्यात बाधित होत असल्याचे मेळाव्यात सांगितले. सर्व शेतकऱ्यांनी १० सप्टेंबर रोजी सांगलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला. संबंधित शेतकऱ्यांना बाधित क्षेत्राचा व त्यामधील विहिरी, विंधन विहिरी, जलवाहिनी, बांधकामे व इतर बाबींचा .संयुक्त मोजणी सर्व्हे करून २०१३ च्या भूमी अधिग्रहण कायद्याप्रमाणे योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांची सहमती व शंकासमाधान झाल्याशिवाय जमिनीत कसलेही काम सुरू करू नये, यासाठी मोर्चा काढण्यात येणार आहे.. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य रस्ते विकास महामंडळाशी तातडीने पत्रव्यवहार करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. शेकापचे दिगंबर कांबळे, गणेश मोहिते, भास्कर पाटील, जयंत मैदानकर,.MLA Vishwajit Kadam: ईर्षेने पेटलोय, सांगली महापालिका जिंकणारच: आमदार विश्वजित कदम; साम, दाम, दंड वापरून लढण्याचा निर्धार.पृथ्वीराज पाटील, अक्षय पाटील, भाग्यवंत खंडागळे, गोरख रसाळ, विजय पाटील, सतीश कुलकर्णी, भाग्यवंत पाटील, दिनकर मोहिते, कुमार जाधव, मारुती चव्हाण, बजरंग पाटील, सर्जेराव पाटील, सुरेश पाटील उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.