पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: 'महामार्ग विस्तारीकरण भूसंपादनाशिवाय सुरू'; शेतकऱ्यांचा आरोप; विटा, बस्तवडे फाटादरम्यान रस्‍त्‍याचे काम बंद पाडले

Farmers Protest Highway Expansion: भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता शेतकऱ्यांच्या हद्दीत काम करणाऱ्या संबंधित कंत्रादारांचे काम बंद पाडले. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते दिगंबर कांबळे यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी तासगाव तालुक्यातील हातनूर येथे होनाई मंगल कार्यालयात झालेल्या मेळाव्यात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.
Farmers blocking highway expansion work between Vita and Bastawade, demanding proper land acquisition.

Farmers blocking highway expansion work between Vita and Bastawade, demanding proper land acquisition.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे विटा, कवठेमहांकाळ महामार्गामधील विटा, बस्तवडे फाट्यापर्यंत रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. रस्त्यालगत असलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची सूचना, नोटीस न देता, भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता शेतकऱ्यांच्या हद्दीत काम करणाऱ्या संबंधित कंत्रादारांचे काम बंद पाडले. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते दिगंबर कांबळे यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी तासगाव तालुक्यातील हातनूर येथे होनाई मंगल कार्यालयात झालेल्या मेळाव्यात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.

Loading content, please wait...
Sangli
district
Protest
Lands
Asian highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com