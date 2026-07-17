Tukaram Mundhe : फरक पडतो... फक्त 'तुकाराम' लागतात! FDA आयुक्त मुंढेंचा राज्यभरात धडाका; गेंड्याच्या कातडीच्या प्रशासनाचे धाबे दणाणले, आता पुढचा नंबर कोणाचा?

Tukaram Mundhe FDA action : कोणा एकाच्या इच्छेमुळे; कोण आला आणि गेला म्हणून काय फरक पडतो, असं सहज म्हटलं जातं; परंतु फरक पडतो जेव्हा एखादा माणूस तीव्र इच्छाशक्तीला कृतीची जोड देतो. तसा त्याचा पूर्वेतिहास लागतो. ताजे उदाहरण म्हणजे तुकाराम मुंडे. त्यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार घेतला आणि राज्यभरात त्याच्याशी निगडीत सर्व विभागांमध्ये हालचाल सुरू झाली. झटक्यात बदल दिसू लागला. प्रशासन जिवंत असल्याचे जाणवू लागले. छापेमारी, तपासणी, नोटिसा, निलंबन धडाका सुरू आहे. हा धडा गेंड्याच्या कातडीच्या प्रशासनाला आणि स्वतःचे नागरिकत्वच विसरून गेलेल्या सर्वांनाच आहे. फरक पडतो... फक्त ‘तुकाराम’ लागतात, हेच खरे..हॉस्पिटल-मेडिकल एकाधिकाराला चापरुग्णांना केवळ हॉस्पिटलमधील मेडिकलमधून औषधे खरेदीच्या सक्तीला काहीसा ब्रेक. अशी सक्ती नसल्याचे फलक अनेक रुग्णालयांत लागले आहेत.ब्रँडेड औषधांचा आग्रह, विशेषतः औषधांच्या नावांच्या उच्चारात साधर्म्याचा फायदा घेत खपवल्या जाणाऱ्या औषधांना आळा बसताना दिसत आहे.अवास्तव दावे करणाऱ्या जाहिराती तसेच आयुर्वेदाला बदनामा करणाऱ्या औषध विक्रीला ब्रेक लागला आहे. अशा विक्रेत्यांना दणका बसला आहे.औषध दुकानात फार्मासिस्ट हजर राहू लागले आहेत. औषधांची बिले सहजपणे मागताच दिली जातात.संघटनेने सर्व सदस्यांना नियमात राहून काम करण्यास सुचित केले आहे.झोपेची, नार्कोटिक्स आणि अँटिबायोटिक्स औषधे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय द्यायचे प्रमाण घटले..मुंडे यांच्या कारवाईचे आम्ही स्वागतच करतो. आमच्या काही अपेक्षांचीही त्यांनी दखल घ्यावी. पाच लाख औषध दुकाने आहेत. तिथे सक्तीने फार्मासिस्ट असलाच पाहिजे, असा आमचाच आग्रह आहे. मुळात प्रत्येक औषध विक्री ही फार्मासिस्टच्या उपस्थितीतच झाली पाहिजे. यासाठी सबब नको. जिल्ह्यासाठीच्या तीन औषध निरीक्षकांच्या जागा तातडीने भरल्या जाव्यात. औषध व्यवसायांबाबत छापेमारी परिणामकारक आहे. आम्ही त्याचे स्वागत करतो. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नशेखोरीसाठीची होणारी औषध विक्री ‘ऑनलाईन’च होते. त्याला आळा घालावा, यासाठी आम्ही पोलिस अधीक्षकांना निवेदन दिले आहे. परिणाम शून्य आहे.- विजय पाटील, जनसंपर्क अधिकारी, राज्य केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोशिएशन.खाद्यतेलभेसळीला बसला चापवर्तमानपत्राची शाई व घातक रसायने तेलाद्वारे अन्नात विरघळण्याच्या प्रक्रियेमुळे वृत्तपत्रे किंवा छापील कागदातून दिले जाणारे भजी, वडे, समोसे विकणे कायदेशीर गुन्हा मानला गेला.वृत्तपत्राच्या कागदाऐवजी पर्यावरणपूरक कागदी पिशवीतून पदार्थांचे पार्सल देण्याची सवय विक्रेत्यांना लागत आहे.सुटे खाद्यतेल विकण्यास पूर्णपणे बंदी आल्याचे स्वागत होत आहे.निकृष्ट दर्जाचे किंवा वारंवार वापरलेले तेल पुन्हा वापराला चाप बसत आहे.जुने किंवा काळे पडलेल्या तेलाचा वापर घटला आहे.किरकोळ विक्रेत्यांना डबे किंवा बॅरेलमधून सुटे तेल मोजून विकता येण्यावर निर्बंध आले आहेत.सीलबंद, पॅक केलेल्या आणि योग्य लेबल असलेल्या पाकिटात किंवा डब्यातच विकणे बंधनकारक केल्याने भेसळ थांबली आहे.व्यावसायिकांनी कढईतील खाद्यतेल जास्तीत जास्त ३ वेळाच वापरावे, या नियमाचे पालन सुरू झाले आहे.खाद्यतेल २०० मिलिपासून २० किलो किंवा लिटर या निश्चित आकाराच्या पॅकमध्ये विकण्याचा नियम पाळण्याकडे लक्ष आहे.मोहरीच्या तेलात होणारी बेमालूम भेसळ नव्या नियमामुळे थांबली. जेणेकरून शुद्ध तेल उपलब्ध होत आहे.खाद्यपदार्थांबाबत बंधने कमी झालीबाटलीबंद पाणी पन्नास रुपयेघरातून पाणी आणण्यास परवानगीमल्टिप्लेक्समध्येही आरओ पाण्याची व्यवस्थासहा महिन्यांतून पाण्याची तपासणीखाद्यपदार्थांच्या दराबाबत कंपनीचे नियमबाहेरील खाद्यपदार्थांना बंदीस्वच्छतागृहांची तासाला स्वच्छता, त्याचा चार्टही दर्शनीभागात.‘‘मल्टिप्लेक्समध्ये बाटलीबंद पाणी व खाद्यपदार्थांचे दर कंपनीकडून ठरवले जातात; परंतु हे ग्राहकांसाठी बंधनकारक नाहीत. त्यांनी स्वतःची पाणी बाटली आणली तर अडवले जात नाही. तसेच ग्राहकांसाठी शुद्ध पाण्याची व्यवस्थाही मल्टिप्लेक्सकडून केलेली असते. त्याचे पाणी दर सहा महिन्याला तपासले जाते. नियमावलीनुसारच चित्रपटगृह चालवले जाते.’’-मल्टिप्लेक्स व्यवस्थापकहातगाडेस्वच्छता आणि टापटिप वाढलीहातगाड्यांवर व्यवसाय करणाऱ्यांनी स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.उघड्यावर अन्न शिजवणाऱ्यांना मुंडेंच्या कारवाईची धास्ती असल्याने गुणवत्ता राखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांनी ग्राहकांना शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण पाण्याची सोय केली आहे.अन्नसुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याकडे प्रशासनाचे लक्ष आहे.कार्बाईड पावडरसह अन्य रसायने वापरून पिकवलेल्या केळी किंवा अन्य फळांच्या विक्रीवर निर्बंध आले आहेत.अनधिकृत आणि विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांची परवाना मिळवण्यासाठी गर्दी होत आहे.ब्रँडेड पदार्थांकडे वाढला कलगेल्या काही दिवसांत कमी दर्जाचे दूध, पनीर आणि तुपाची उपलब्धता घटली आहे.ग्राहकांचाही दर्जेदार व ब्रँडेड दुग्धजन्य पदार्थांकडे कल वाढला आहे.विशेषतः निकृष्ट दर्जाचे पनीर जवळपास बाजारातून गायब झाले आहे. समारंभांसाठी पुरवठा करणाऱ्या केटरर यांनाही ते निकृष्ठ स्वस्त दुग्धजन्य पदार्थच सहज उपलब्ध होत नसल्याने तेच गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांकडे वळत आहेत.जयसिंगपूर येथील तूप विक्रेत्यावरील कारवाईनंतर हॉटेल व्यावसायिकही दर्जेदार पदार्थ खरेदीस प्राधान्य देत आहेत.ग्राहक, व्यापारी दोघेही आता उत्पादनाची गुणवत्ता, उत्पादनाची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रांची खातरजमा करूनच खरेदी घेत आहेत.ग्राहक आणि विक्रेते यांच्या वर्तनात सकारात्मक बदल दिसत आहेत. बाजारात शिस्त निर्माण होत आहे. असोसिएशनतर्फे आम्ही यापूर्वीपासूनच स्वच्छता, पॅकिंग, हातमोज्यांचा वापर, अन्नसुरक्षा नियमांबाबत आग्रही आहोत. हे नियम पूर्वीही होते, फरक इतकाच त्याबाबत विक्रेते आणि ग्राहक आग्रही झाले आहेत.-चेतन दडगे, अध्यक्ष, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ असोसिएशन..पानपट्टीगुटखा विक्रेत्यांची साखळी मोडलीगुटखा, सुगंधी तंबाखूला चापमावाही चोरून विक्रीपानपट्टीचालकांचे धाबे दणाणलेमुंबईत धडक मोर्चाआमचा गुटख्याला विरोध आहेच. त्यातून सुगंधी तंबाखू वगळली पाहिजे, अशी मागणी आहे. सुगंधी तंबाखूला बंदी असेल, तर सिगारेटला का नाही. त्याचीही विक्री बंद करायला हवी. मग, आमचे पोट चालणार कसे. गुन्हेगारांप्रमाणे आमच्यावर कलम १२८ ची कारवाई झाली नाही पाहिजे. आम्ही सारे हा व्यवसाय बंद करून नवा व्यवसाय करायला तयार आहोत, त्यासाठी सरकारने प्रत्येक पानपट्टीवाल्यांना दहा लाखांचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.-युसूफ जमादार, पानपट्टी असोसिएशन.किचन झाले चकचकीतपदार्थ निर्मिती, विक्री उद्योगाला मोठा चाप बसलाहॉटेलचे किचन आता चकचकीत दिसायला लागले आहे. कळकट-मळकटपणा कमी झाला आहे.पनीर, क्रीम, खवा अशा भेसळयुक्त पदार्थ निर्मात्यांनी जवळपास गाशा गुंडाळला आहे. लोक ‘पनीर नकोच’ असे म्हणू लागल्याने बनावट पनीर आणायचे हॉटेलवाल्यांनीच बंद केले आहे.शेकडो हॉटेल दोन-चार दिवस बंद ठेवून ती धुऊन घेतली गेली, भिंतीला फरशी लावली गेली. स्वच्छता मोहीम राबवली गेली.सांगली अन्न-औषध प्रशासनाने छापासत्राचा वेग वाढवला. पलूस येथील तीन हॉटेलचा परवाना रद्द करण्यात आला. एका बेकरीला दणका दिला.२०० हून अधिक अन्न आस्थापनांना नोटिसा.मुंढेंच्या भूमिकेचे स्वागतच. लोकांच्या आरोग्याचा विचार सर्वांनीच केला पाहिजे. हॉटेल, खाद्यपदार्थ निर्मितीत स्वच्छता राखली जात आहे. भेसळविरोधात आमची भूमिका कडक आहेच. हॉटेल व्यावसायिक बाजारात जे स्वस्त मिळेल ते आणून व्यवसाय करतात. त्यांनी भेसळ तपासून घ्यायला हवी. हॉटेल व्यावसायिकांनी काळजी घ्यावी. आमच्याकडून काही चुकत असेल, तर चुका दुरुस्त करून घ्याव्यात, आमची तयारी आहे.-लहू भडेकर, अध्यक्ष, हॉटेल चालक-मालक संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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