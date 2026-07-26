Maharashtra Government Scheme: महिलांसाठी मोठी संधी! शासकीय पडीक जमीन मिळणार वर्षाला फक्त १ रुपया भाड्याने

पुनवत : ‘‘राज्य शासनाने राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेंतर्गत महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला असून, या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच पडीक जमिनीचा उत्पादक वापर, चारा उपलब्धता, पर्यावरण संवर्धन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, ’’ अशी माहिती शिराळा तहसीलदार श्यामला खोत-पाटील यांनी दिली..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.त्या म्हणाल्या, ‘‘शासन निर्णयानुसार शासकीय पडीक व उपलब्ध जमीन महिला बचत गट, महिला सहकारी संस्था आणि पात्र महिला संस्थांना वार्षिक केवळ एक रुपया नाममात्र भाड्याने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या योजनेत चारा लागवड, बांबू लागवड, रोपवाटिका, तसेच अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.’’ ‘‘प्रकल्पाच्या स्वरुपानुसार तीन किंवा दहा वर्षांचा भाडेपट्टा देण्यात येईल. .समाधानकारक कामगिरी झाल्यास त्याचे नूतनीकरण करण्याचाही विचार केला जाईल. इच्छुक महिला बचत गट व संस्थांनी संबंधित तहसील कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करावेत. तालुका समितीकडून अर्जांची छाननी झाल्यानंतर अंतिम मंजुरी जिल्हास्तरीय समितीकडून दिली जाईल. जमीन वाटप करताना प्रकल्पाची व्यवहार्यता, स्थानिक गरज, उपलब्ध जमीन आणि अर्जदाराची पात्रता विचारात घेतली जाईल, ’’ असेही तहसीलदार खोत-पाटील यांनी स्पष्ट केले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता. योजनेची वैशिष्ट्ये शासकीय पडीक जमीन वार्षिक केवळ १ रुपया भाड्याने उपलब्ध महिला बचत गट, महिला सहकारी संस्था व पात्र महिला संस्थांना लाभ चारा, बांबू, रोपवाटिका आणि अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांना प्राधान्य प्रकल्पानुसार ३ किंवा १० वर्षांचा भाडेपट्टा; कामगिरीनुसार नूतनीकरणाची सुविधा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.