Jowar Price Hike : भाकरी महागली... ज्वारी 50 पार; बार्शीच्या शाळू ज्वारीने गाठला प्रतिकिलो 80 रुपयांचा दर

सांगली : भाकरी महागली... यात नवीन काय, असं तुम्हाला वाटू शकतं. कारण पेट्रोलपासून खाद्यतेलापर्यंत सगळंच महाग झालंय; परंतु यंदा भाकरी जरा जास्तच महाग झालीय बरं का ! ज्वारीचा दर फार वर्षांनी पन्नाशी पार केला आहे. बार्शी एक नंबर ज्वारी तब्बल ८० रुपये किलो दराने विकली जात (Maharashtra jowar price hike 2026) आहे. बाजारात आवक कमी प्रमाणात असून नवे पीक बाजारात येईपर्यंत अशीच स्थिती राहील, असा अंदाज व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. .गेल्यावर्षी ज्वारी पीक पट्ट्यात अतिवृष्टीचा तडाखा बसला होता. पिके वाहून गेली होती. अनेक ठिकाणी उगवलेली ज्वारी मातीखाली दबली होती. जी जगली ती पुन्हा अवकाळी पावसाने वाहून गेली होती. परिणाम असा झाला, की शेतकऱ्यांनी आधी घरची तजवीज केली आणि मग उरलेली ज्वारी बाजारात आणली. त्यात दर्जा चांगला असलेली ज्वारी खूप कमी आली. तिला यंदा चांगला भाव मिळाला आहे. तो ८० रुपयांवर पोहोचलाय, हीच आश्चर्याची बाब मानली जात आहे..अगदीच उच्चभ्रू वर्गातील ग्राहकांकडून ही ज्वारी खरेदी केली जात आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी छोट्या आकाराची ज्वारी ५० रुपये किलोने मिळते आहे. जसा आकार टपोरा होईल, तसा दर ५५ रुपये, ६० रुपये आणि ७९ रुपये किलो असा दर ठरत आहे. गरिबांसाठी भाकरी चंद्राइतकीच दूरची वाटू लागलीय. कारण, हायब्रीड घ्यायचे म्हटले तरी त्याचा दर गव्हापेक्षा महाग म्हणजे ४० रुपये किलो झाला आहे..PM Kisan Scheme : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 30 जूनपूर्वी 'हे' काम न केल्यास पुढील 2,000 रुपयांचा हप्ता अडकणार; कृषी विभागाचा इशारा.व्यापारी उद्धव काकडे म्हणाले, ‘‘तीन-चार वर्षांपूर्वी अतिवृष्टीच्या काळात ज्वारी भडकली होती. त्यानंतर पहिल्यांदाच दर ५० रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे. बाजारात आवक कमी आहे. ज्वारी पिकलीच कमी. त्यामुळे दर झपाट्याने वाढले.’’.शेतकऱ्याच्या पदरात कडबा, घरची भाकरीज्वारीचा दर यंदा महागला, चांगला दर मिळाला म्हणून ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांचे फार कोटकल्याण झाल्याचे चित्र नाही. कारण, त्या तुलनेत शेतीतील मशागत, खते आणि शेतमजुरी प्रचंड वाढली आहे. आजच्या दराने हिशेब केला तर एकरी आठ ते दहा हजारांहून अधिक नफा शेतकऱ्याच्या हाती राहत नाही. घरचे लोक राबले, तर शेतमजुरी थोडी वाचते, इतकेच, असे कांचनपूर येथील ज्वारी उत्पादक रघुनाथ मोहिते यांनी सांगितले..Shaktipeeth Highway Land Acquisition : विदर्भ थेट गोव्याला जोडणार! 13 जिल्हे अन् 407 गावांमधून जाणार 'शक्तिपीठ महामार्ग', पाहा कसा असेल नवा मार्ग?.ज्वारीचे प्रकारमहाराष्ट्रात विविध प्रांतांत ज्वारी पिकते. त्या त्या ठिकाणी वेगवेगळे वाणांचे उत्पादन घेतले जात आहे. सांगली जिल्ह्यात शाळू म्हणून ओळखले जाते. ती रब्बी हंगामात घेतली जाते. सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि नगर भागात मोठी लागवड होते. दादर हा प्रकार हा खरीप हंगामातील असून तो अस्सल देशी वाण आहे. त्यात मोतीचूर, काळबोंडी, लालबोंडी, पिवळी, लाह्यांसाठी वापरली जाणारी कावळी असेही प्रकार आहेत..सुधारित आणि संकरित प्रकारांत मालदंडीला मागणी अधिक असते. परभणी शक्ती, परभणी सुपरमोटी, फुले सुचित्रा, फुले रेवती हे कृषी विद्यापीठांनी विकसित केलेले प्रमुख प्रकार आहेत. चारा पीक म्हणून निळवा, उतावळी. मालदंडी, दगडी, हुंडी, काळबोंडी असे वाण पिकवले जातात. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शीची ज्वारी महाराष्ट्रात सर्वाधिक लोकप्रिय आणि सर्वात महाग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.