Maharashtra Milk Price Hike : दूध विक्रीत दोन रुपयांनी वाढ; आजपासून दुग्धजन्य पदार्थही महागणार, पाहा काय आहेत नवे दर

सांगली : राज्यभरात गायी आणि म्हशीच्या दुधाच्या विक्री दरात आजपासून (ता. ११) वाढ होणार आहे. गायीच्या दुधाच्या खरेदी दरात प्रतिलिटर दीड रुपये, तर म्हशीच्या दुधाच्या खरेदी दरात दोन रुपयांची वाढ होणार (cow milk purchase rate increase Maharashtra) आहे. दूध उत्पादक संघ आणि प्रोसेसर्स वेलफेअर असोसिएशनच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दरवाढीमुळे दुग्धजन्य पदार्थांचा हा दरवाढ झाली आहे. .गेल्या दोन महिन्यांत डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर दहा रुपयांनी वाढ झाली आहे. तसेच पॅकेजिंगचा खर्च सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढला आहे. वाढत्या वाहतूक व प्रक्रिया खर्चाचा परिणाम दूध दरावर झाला आहे. सांगली जिल्ह्यात दररोज १४ लाख ६७ हजार ६४४ लिटर दूध संकलित होते. दरवाढीमुळे दूध उत्पादकांना दररोज सुमारे १७ लाख रुपये अतिरिक्त मिळणार आहेत..Gokul Milk Union Election 2026 : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; 60 दिवसांत 'गोकुळ'ची निवडणूक घेण्याचे आदेश, 15 ऑक्टोबरपूर्वी होणार मतदान?.नवीन दर रुपयात असे -दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरात वाढ झाली आहे. दुध (लिटर) म्हैस-७२, गाय-५६, साधे दही -६० ( किलो), श्रीखंड- २८० (किलो), चक्का (२९०), पनीर लूज - ४४० ( किलो). तूप-गाय व म्हैस-८२०( किलो) असे दर राहतील..KDCC Bank Election : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले! आजपासून ठराव प्रक्रिया सुरू, 15 ते 31 डिसेंबरदरम्यान होणार मतदान?.गायीच्या दूध खरेदी दरात १ ऑगस्टपासून प्रतिलिटर दीड रुपयांनी वाढ झाली आहे. म्हशीच्या दूध खरेदी-विक्री दरात आजपासून प्रतिलिटर दोन रुपयांनी वाढ होणार आहे. गायीच्या दुधाचा खरेदी दर दोन रुपयांनी वाढून ३८ रुपये होणार आहे.-शीतल थोटे, व्यावसायिक‘दूध खरेदी दरातील वाढीसह कच्चा मालाच्या दरात वाढीमुळे दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीत वाढीचा निर्णय घेतला आहे. बासुंदी, खवा, दही, ताकाचे दर जुनेच ठेवण्यात आले आहेत.’-चेतन दडगे, अध्यक्ष, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादक संघटना, सांगली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.