पश्चिम महाराष्ट्र

Chandrakant Patil : 'शरद पवार गट सोबत आला तर विचार करू'; चंद्रकांत पाटलांचे मोठे विधान, काँग्रेसला डावलून 'महायुती'चा सत्तेसाठी नवा फॉर्म्युला!

Chandrakant Patil’s Vision for Sangli Municipal Governance : सांगली महापालिकेत भाजप, अजित पवार गट आणि शिवसेना एकत्र येणार असून, काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवण्याची रणनीती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केली. शरद पवार गटालाही सोबत घेण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
Chandrakant Patil

Chandrakant Patil

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : ‘‘महापालिकेत भाजप आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र आहेत. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या शिवसेनालाही सोबत घेणार आहोत. शिवाय आमच्यासोबत येण्याची तयारी दर्शविली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षालाही काय देता येईल, ते पाहू. महापालिकेत काँग्रेस सोडून सर्वांना सत्तेत सोबत घेऊ,’’ असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी येथे सांगितले.

Loading content, please wait...
Chandrakant Patil
Bjp
Congress
Sharad Pawar
Sangli
NCP
Eknath Shinde

Related Stories

No stories found.